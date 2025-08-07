TUS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 | TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM, sınav güvenliği ve düzeni açısından bu saat sınırlarının kesinlikle esnetilmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

2025-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için ise saat 14.30 son giriş saatidir. Bu saatten sonra hiçbir aday sınav salonlarına alınmayacak.

A Haber Foto Arşiv

SINAVDA ADAYLARI NELER BEKLİYOR?

TUS iki oturumdan oluşacak:

Temel Tıp Bilimleri Testi:

100 çoktan seçmeli sorudan oluşan bu test için adaylara 135 dakika süre tanınacak.

Klinik Tıp Bilimleri Testi:

Aynı formatta, 100 sorudan oluşan ikinci oturum da yine 135 dakika sürecek.

Bu sınav, tıpta uzmanlık yolculuğunun en önemli eşiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle sınava hazırlanan adaylar, hem bilgi düzeylerini hem de zaman yönetimlerini sınav öncesi son kez gözden geçirmekte.