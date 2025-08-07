TUS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 | TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak olan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların sınav yerlerinin belirlendiğini duyurdu.
GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI!
Sınava katılacak adaylar, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren sınav yerlerini öğrenebilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. Bu belge, adayların sınava katılımı için zorunlu olup, sınav günü yanında bulundurulması gereken en önemli dokümanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Sınav Günü İçin Kritik Saat Uyarıları
Sınav günü adayların mağduriyet yaşamamaları adına bina giriş saatlerine azami dikkat göstermeleri gerekiyor.
2025-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için sınav binalarına saat 10.00'dan sonra kesinlikle giriş yapılmayacak.
2025-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için ise saat 14.30 son giriş saatidir. Bu saatten sonra hiçbir aday sınav salonlarına alınmayacak.
ÖSYM, sınav güvenliği ve düzeni açısından bu saat sınırlarının kesinlikle esnetilmeyeceğini bir kez daha vurguladı.
SINAVDA ADAYLARI NELER BEKLİYOR?
TUS iki oturumdan oluşacak:
Temel Tıp Bilimleri Testi:
100 çoktan seçmeli sorudan oluşan bu test için adaylara 135 dakika süre tanınacak.
Klinik Tıp Bilimleri Testi:
Aynı formatta, 100 sorudan oluşan ikinci oturum da yine 135 dakika sürecek.
Bu sınav, tıpta uzmanlık yolculuğunun en önemli eşiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle sınava hazırlanan adaylar, hem bilgi düzeylerini hem de zaman yönetimlerini sınav öncesi son kez gözden geçirmekte.