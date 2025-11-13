Haberler Liste Haberleri Türkiye'de 15 yaş ve üzeri erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Türkiye'de 15 yaş ve üzeri erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 23:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 23:16
TÜRKİYE’DE 15 YAŞ VE ÜZERİ ERKEKLERİN BOY ORTALAMASI YAKLAŞIK KAÇ CM’DİR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programda yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkiye'de 15 yaş ve üzeri erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: TÜİK'in 2022 Türkiye Sağlık Araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kadınların boy ortalaması 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?

A: 165

B: 171

C: 174

D: 177

Cevap: C

