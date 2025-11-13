Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programda yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkiye'de 15 yaş ve üzeri erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: TÜİK'in 2022 Türkiye Sağlık Araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kadınların boy ortalaması 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?

A: 165

B: 171

C: 174

D: 177

Cevap: C