Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak. Milli Takım gruptaki ilk sınavını ise Gürcistan karşısında verecek. Merakla beklenen karşılaşmaya dair detaylar ve daha fazlası haberimizde.
Türkiye-Gürcistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'la karşı karşıya. Türkiye-Gürcistan maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek.
Türkiye-Gürcistan Maçı Hangi Kanalda?
Milyonlarca futbolseverin beklediği mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak.
Türkiye-Gürcistan Maçı nerede oynanacak?
Ay-Yıldızlı takımın 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da ki ilk mücadelesi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yer alan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.