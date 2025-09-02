Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak. Milli Takım gruptaki ilk sınavını ise Gürcistan karşısında verecek. Merakla beklenen karşılaşmaya dair detaylar ve daha fazlası haberimizde.