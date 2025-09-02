Haberler Liste Haberleri Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

A Milli Futbol Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’la karşılaşacak. Futbolseverler ise merakla beklenen milli maça dair araştırmalara başladı. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 16:39
Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak. Milli Takım gruptaki ilk sınavını ise Gürcistan karşısında verecek. Merakla beklenen karşılaşmaya dair detaylar ve daha fazlası haberimizde.

Türkiye-Gürcistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'la karşı karşıya. Türkiye-Gürcistan maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

Türkiye-Gürcistan Maçı Hangi Kanalda?

Milyonlarca futbolseverin beklediği mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

Türkiye-Gürcistan Maçı nerede oynanacak?

Ay-Yıldızlı takımın 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da ki ilk mücadelesi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yer alan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

Milli Takım Maç Takvimi

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya-Türkiye

