Trabzon Türk Yıldızları gösteri SAATİ 10 Ağustos | Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nereden izlenebilecek?

Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında nefes kesecek bir gösteriye hazırlanıyor. Kentte heyecan doruğa çıkarken, gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar tarih ve yer bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Trabzon’da Türk Yıldızları ne zaman ve hangi noktadan izlenebilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 16:10
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyaca tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da gökyüzünü kırmızı beyaza boyamaya hazırlanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşecek gösteri, Şehit Burak Gençcelep'in manevi anısına düzenlenecek. Kentte büyük heyecan yaratan etkinlik için gözler 10 Ağustos Pazar gününe çevrildi.

Gösteri Tarihi ve İzlenebilecek Noktalar

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları gösterisi 10 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Nefes kesici manevralar, Ayasofya ile Beşirli sahil hattı arasında en net şekilde izlenebilecek. Gökyüzünde sergilenecek bu görsel şölen, her yaştan Trabzonlunun hafızasına kazınacak.

Sahilde Müzik Ziyafeti

Gösteri öncesinde ve sonrasında sahil hattı, yalnızca gökyüzünde değil, sahnede de coşkuya ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında Vira Cemal ve Pelin Karaağaçlı, sahnede seslendirecekleri eserlerle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Böylece Trabzon, hem havada hem karada unutulmaz bir gün geçirecek.

Başkan Genç'ten Tüm Halkı Etkinliğe Davet

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm vatandaşları bu anlamlı güne ortak olmaya çağırdı:

"Bu özel günde, milletimizin gururu Türk Yıldızları'nın şehrimiz semalarında gerçekleştireceği muhteşem gösteriyle yediden yetmişe herkesin hafızasında yer alacak gurur dolu anlara tanıklık edeceğiz. Gelin, hep birlikte bu coşkuyu yaşayalım."

