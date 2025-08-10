Trabzon Türk Yıldızları gösteri SAATİ 10 Ağustos | Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nereden izlenebilecek?

A Haber Foto Arşiv

Sahilde Müzik Ziyafeti

Gösteri öncesinde ve sonrasında sahil hattı, yalnızca gökyüzünde değil, sahnede de coşkuya ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında Vira Cemal ve Pelin Karaağaçlı, sahnede seslendirecekleri eserlerle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Böylece Trabzon, hem havada hem karada unutulmaz bir gün geçirecek.