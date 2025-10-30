Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki ""Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: "Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?

A: 1989

B: 1990

C: 1996

D: 2006

Cevap: D