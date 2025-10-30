Haberler Liste Haberleri "Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?

"Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “"Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:24
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki ""Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: "Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?

A: 1989

B: 1990

C: 1996

D: 2006

Cevap: D

