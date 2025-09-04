TEKNOFEST İstanbul 2025 ne zaman, nerede yapılacak? Etkinlik programı ve detaylar

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan festival, milyonlarca teknoloji tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor. Peki TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman yapılacak, hangi etkinlikler yer alacak?
TEKNOFEST İstanbul Ne Zaman Başlayacak?
Teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan TEKNOFEST için tarih belli oldu. TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST İstanbul Nerede Yapılacak?
Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan festival, önceki senelerde olduğu gibi bu sene de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Daha önce KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci durağı İstanbul olacak ve milyonlarca ziyaretçiyi bir araya getirecek.