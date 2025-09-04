Haberler Liste Haberleri TEKNOFEST İstanbul 2025 ne zaman, nerede yapılacak? Etkinlik programı ve detaylar

Türkiye’nin teknoloji hamlesinin simgesi haline gelen TEKNOFEST, 2025’te İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlayacak. Her yıl milyonlarca kişiye sahiplik yapan festivalin detayları da ortaya çıktı. TEKNOFEST İstanbul 2025 tarihi ve detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:11
Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan festival, milyonlarca teknoloji tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor. Peki TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman yapılacak, hangi etkinlikler yer alacak?

TEKNOFEST İstanbul Ne Zaman Başlayacak?

Teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan TEKNOFEST için tarih belli oldu. TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST İstanbul Nerede Yapılacak?

Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan festival, önceki senelerde olduğu gibi bu sene de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Daha önce KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci durağı İstanbul olacak ve milyonlarca ziyaretçiyi bir araya getirecek.

TEKNOFEST 2025 Hangi Etkinlikler Olacak?

Ziyaretçileri teknoloji yarışmalarının yanı sıra nefes kesen hava gösterileri, sergiler, atölyeler, farklı deneyimler, simülasyon alanları ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi birbirinden farklı aktiviteler bekliyor.

