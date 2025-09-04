TEKNOFEST İstanbul 2025 ne zaman, nerede yapılacak? Etkinlik programı ve detaylar

Türkiye’nin teknoloji hamlesinin simgesi haline gelen TEKNOFEST, 2025’te İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlayacak. Her yıl milyonlarca kişiye sahiplik yapan festivalin detayları da ortaya çıktı. TEKNOFEST İstanbul 2025 tarihi ve detayları…

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan festival, milyonlarca teknoloji tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor. Peki TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman yapılacak, hangi etkinlikler yer alacak?

TEKNOFEST TEKNOFEST İstanbul Ne Zaman Başlayacak? Teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan TEKNOFEST için tarih belli oldu. TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.