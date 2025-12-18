Survivor yolcusu kalmasın! Dilan Çıtak arkadaşlarıyla vedalaştı

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı olaylarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, Survivor 2026 için geri sayıma geçti.
"BAŞIM BELADAN KURTULMADI"
Çıtak, yarışma öncesi Hürriyet'in YouTube kanalında Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Dilan Çıtak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok skandallara doğdu benim hayatım, hiç tercih etmek istemediğim bir hayattı. Ben konservatuvar okuyan, hayatı müzikle geçen biriyim aslında. Son yıllarda başım beladan da kurtulmadı. İnsanların gerçek Dilan'ı tanımasını çok isterim. Kaotik hayat, doğduğum andan itibaren yakanızda oluyor. Öfke kontrolü olan bir insandım ama hassas bir dönemimde kendimi frenleyemedim. Kedimin kafesine vurulması yaşandı, bunu bugün bile kabul edemem. Artık boş vermeyi öğrendim"
YARIŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR
Son olarak Çıtak, adaya gitmeden önce ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Birlikte yedikleri yemekten kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak heyecanını takipçileriyle paylaştı.
BODRUM'DA NELER YAŞANMIŞTI?
Öte yandan Dilan Çıtak, Temmuz 2025'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan bir olayla gündeme gelmişti.
'Dur' ihtarına uymadığı ve aracını polisin üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Çıtak, "görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yaşadığı olaylar ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Dilan Çıtak'ın, Survivor 2026'daki performansı şimdiden merak konusu oldu.