Survivor yolcusu kalmasın! Dilan Çıtak arkadaşlarıyla vedalaştı

Kaynak: Instagram

"BAŞIM BELADAN KURTULMADI"

Çıtak, yarışma öncesi Hürriyet'in YouTube kanalında Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Dilan Çıtak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok skandallara doğdu benim hayatım, hiç tercih etmek istemediğim bir hayattı. Ben konservatuvar okuyan, hayatı müzikle geçen biriyim aslında. Son yıllarda başım beladan da kurtulmadı. İnsanların gerçek Dilan'ı tanımasını çok isterim. Kaotik hayat, doğduğum andan itibaren yakanızda oluyor. Öfke kontrolü olan bir insandım ama hassas bir dönemimde kendimi frenleyemedim. Kedimin kafesine vurulması yaşandı, bunu bugün bile kabul edemem. Artık boş vermeyi öğrendim"