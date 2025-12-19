Son dakika Kahramanmaraş deprem! Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD duyurdu

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.

AFAD (X)

AFAD verilerine göre, 19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.19'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10,82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.