Haberler Liste Haberleri Son dakika Kahramanmaraş deprem! Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD duyurdu

Son dakika Kahramanmaraş deprem! Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD duyurdu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre sarsıntı öğleden sonra hissedildi. Depremin derinliği ve etki alanıyla ilgili bilgiler gelen ilk açıklamalarda yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:44
Son dakika Kahramanmaraş deprem! Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD duyurdu

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.

AFAD (X)AFAD (X)

AFAD verilerine göre, 19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.19'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10,82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AAAA

Enlem ve boylam bilgileri ise 38.20472 kuzey, 36.70222 doğu olarak açıklandı.

AAAA

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Göksun (Kahramanmaraş): 4.2 büyüklüğünde, saat 16:19

Foça (İzmir): 1.4 büyüklüğünde, saat 16:13

Sındırgı (Balıkesir): 0.9 büyüklüğünde, saat 16:11

Sındırgı (Balıkesir): 1.9 büyüklüğünde, saat 16:03

Saruhanlı (Manisa): 1.1 büyüklüğünde, saat 15:46

Merkez (Bayburt): 2.1 büyüklüğünde, saat 15:45

Biga (Çanakkale): 1.1 büyüklüğünde, saat 15:37

Seydişehir (Konya): 1.2 büyüklüğünde, saat 15:18

Seydişehir (Konya): 1.2 büyüklüğünde, saat 15:07

AAAA

Sındırgı (Balıkesir): 1.2 büyüklüğünde, saat 14:54

Sındırgı (Balıkesir): 1.3 büyüklüğünde, saat 14:51

Biga (Çanakkale): 0.8 büyüklüğünde, saat 14:44

Sındırgı (Balıkesir): 1.2 büyüklüğünde, saat 14:26

Onikişubat (Kahramanmaraş): 2.2 büyüklüğünde, saat 14:22

Sındırgı (Balıkesir): 1.4 büyüklüğünde, saat 14:22

Sındırgı (Balıkesir): 1.4 büyüklüğünde, saat 14:19

AAAA

Sındırgı (Balıkesir): 1.4 büyüklüğünde, saat 14:16

Sındırgı (Balıkesir): 1.8 büyüklüğünde, saat 13:42

Sındırgı (Balıkesir): 1.1 büyüklüğünde, saat 13:23

Emet (Kütahya): 1.0 büyüklüğünde, saat 13:12

Kırkağaç (Manisa): 0.9 büyüklüğünde, saat 13:07

SON DAKİKA