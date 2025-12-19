Son dakika Kahramanmaraş deprem! Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD duyurdu

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.
AFAD verilerine göre, 19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.19'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10,82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Enlem ve boylam bilgileri ise 38.20472 kuzey, 36.70222 doğu olarak açıklandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Göksun (Kahramanmaraş): 4.2 büyüklüğünde, saat 16:19
Foça (İzmir): 1.4 büyüklüğünde, saat 16:13
Sındırgı (Balıkesir): 0.9 büyüklüğünde, saat 16:11
Sındırgı (Balıkesir): 1.9 büyüklüğünde, saat 16:03
Saruhanlı (Manisa): 1.1 büyüklüğünde, saat 15:46
Merkez (Bayburt): 2.1 büyüklüğünde, saat 15:45
Biga (Çanakkale): 1.1 büyüklüğünde, saat 15:37
Seydişehir (Konya): 1.2 büyüklüğünde, saat 15:18
Seydişehir (Konya): 1.2 büyüklüğünde, saat 15:07
Sındırgı (Balıkesir): 1.2 büyüklüğünde, saat 14:54
Sındırgı (Balıkesir): 1.3 büyüklüğünde, saat 14:51
Biga (Çanakkale): 0.8 büyüklüğünde, saat 14:44
Sındırgı (Balıkesir): 1.2 büyüklüğünde, saat 14:26
Onikişubat (Kahramanmaraş): 2.2 büyüklüğünde, saat 14:22
Sındırgı (Balıkesir): 1.4 büyüklüğünde, saat 14:22
Sındırgı (Balıkesir): 1.4 büyüklüğünde, saat 14:19