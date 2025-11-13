Silivri açıklarında deprem! İstanbul, Yalova, Tekirdağ... Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ duyurdu

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarını merkez alan 3.4 büyüklüğünde bir deprem, bugün saat 11.57'de hissedildi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntı yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD DUYURDU: MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!
Büyüklük 3.4 (MW)
Yer Marmara Denizi - [25.99 km] Silivri (İstanbul)
Tarih(TS) 13-11-2025 11:57:50
Enlem 40.8339
Boylam 28.25
Derinlik 14.2 (KM)
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
13 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-11-13 08:13:17
|39.23056
|28.17278
|8.85
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 08:10:10
|35.07389
|32.38333
|7.0
|ML
|2.3
|Akdeniz , Hacısofu Körfezi
|2025-11-13 08:09:39
|39.22972
|28.15722
|6.52
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 08:08:42
|39.25222
|28.13833
|7.0
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 08:06:48
|39.22444
|28.15222
|7.0
|ML
|2.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 08:05:16
|39.23444
|28.12972
|5.4
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 08:03:10
|39.23944
|28.155
|6.98
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 08:01:47
|37.40111
|42.69528
|7.02
|ML
|2.0
|Uludere (Şırnak)
|2025-11-13 08:00:25
|39.22583
|28.16694
|7.0
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:55:17
|39.16806
|28.31972
|13.06
|ML
|3.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:47:27
|39.245
|28.13861
|4.55
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:46:27
|34.68
|32.25556
|40.46
|ML
|3.8
|Akdeniz
|2025-11-13 07:45:30
|39.23972
|28.13972
|7.01
|MW
|4.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:33:16
|39.24083
|28.16194
|6.99
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:31:55
|39.21472
|28.1575
|7.81
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:29:26
|39.25667
|28.11444
|7.01
|ML
|3.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:20:10
|39.24917
|28.15472
|6.97
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:19:25
|39.25278
|28.15167
|7.0
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:17:44
|39.23944
|28.17639
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:16:27
|39.22694
|28.15972
|6.95
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:12:31
|39.23917
|28.15556
|5.63
|ML
|3.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 07:01:33
|39.25639
|28.11667
|6.99
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:58:56
|39.20667
|28.14167
|6.15
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:58:13
|39.24028
|28.16889
|10.34
|ML
|2.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:57:51
|39.24278
|28.17611
|8.07
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:57:10
|39.2325
|28.15194
|5.25
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:55:52
|39.22056
|28.13528
|5.68
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:55:32
|39.25917
|28.14167
|5.55
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:54:36
|37.41417
|34.93722
|8.52
|ML
|0.8
|Pozantı (Adana)
|2025-11-13 06:53:30
|39.24583
|28.155
|7.0
|ML
|3.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:53:10
|39.25194
|28.13528
|4.76
|ML
|2.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:51:51
|39.22722
|28.16583
|7.58
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:49:46
|39.25556
|28.15528
|6.99
|ML
|3.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:48:07
|39.23139
|28.15667
|6.05
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:45:16
|39.22111
|28.13778
|6.99
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:45:04
|35.00056
|32.445
|12.59
|ML
|1.9
|Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|2025-11-13 06:44:05
|39.23556
|28.15556
|7.71
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:43:19
|39.24361
|28.14889
|7.92
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:42:41
|39.2325
|28.15222
|7.0
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:42:41
|39.22861
|28.16444
|6.99
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:41:53
|39.23222
|28.17
|5.86
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:37:53
|39.21944
|28.1975
|6.84
|ML
|3.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:36:36
|39.25917
|28.14917
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:35:39
|39.23889
|28.16722
|6.77
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:33:56
|39.24194
|28.17028
|7.99
|ML
|3.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:31:56
|39.2525
|28.13444
|6.98
|ML
|3.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:29:50
|39.25389
|28.13222
|6.84
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:26:15
|39.24056
|28.15472
|8.37
|ML
|2.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:25:53
|39.22778
|28.15111
|5.76
|ML
|2.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:21:44
|39.23556
|28.17222
|7.89
|MW
|4.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:20:24
|39.24139
|28.14611
|7.0
|MW
|4.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:16:14
|39.24417
|28.14806
|12.31
|MW
|4.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:10:56
|39.25944
|28.12306
|6.98
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:09:32
|39.22583
|28.17083
|6.99
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 06:03:58
|39.25
|28.14389
|7.0
|ML
|2.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:58:43
|39.17472
|28.30944
|6.99
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:52:20
|39.20194
|28.255
|6.38
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:49:03
|37.24333
|36.39472
|6.96
|ML
|1.4
|Düziçi (Osmaniye)
|2025-11-13 05:47:15
|39.24306
|28.13833
|7.0
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:46:32
|39.16167
|28.30806
|6.23
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:44:50
|39.18
|28.25556
|6.01
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:35:30
|39.20972
|28.30639
|5.64
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:32:02
|39.9425
|39.58361
|9.12
|ML
|1.4
|Kelkit (Gümüşhane)
|2025-11-13 05:30:30
|39.20083
|28.16972
|6.99
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:13:44
|39.19333
|28.32222
|7.31
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:12:36
|39.22528
|28.1825
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 05:03:49
|39.23361
|28.17556
|8.62
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:57:57
|39.23056
|28.17194
|7.01
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:45:48
|39.21972
|28.16972
|12.55
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:43:13
|39.2225
|29.01583
|7.59
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-11-13 04:38:14
|39.235
|28.20194
|7.05
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:36:50
|39.24028
|28.98111
|7.12
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|2025-11-13 04:34:15
|39.17889
|28.17111
|6.48
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:34:13
|38.57611
|38.0025
|7.0
|ML
|1.2
|Yazıhan (Malatya)
|2025-11-13 04:29:14
|39.2325
|28.185
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:28:02
|39.22083
|28.15333
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:26:18
|39.23972
|28.17278
|5.97
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:16:04
|38.95861
|31.42806
|7.0
|ML
|0.9
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|2025-11-13 04:14:18
|39.24583
|28.18361
|5.46
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:11:12
|39.21861
|28.17389
|10.23
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:06:37
|39.19222
|28.10694
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 04:05:03
|39.235
|28.29139
|8.72
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:54:10
|39.255
|28.95944
|7.0
|ML
|2.1
|Simav (Kütahya)
|2025-11-13 03:49:48
|39.05722
|27.73917
|7.01
|ML
|1.3
|Kırkağaç (Manisa)
|2025-11-13 03:48:47
|39.43806
|38.58361
|15.05
|ML
|1.1
|İliç (Erzincan)
|2025-11-13 03:46:22
|39.25278
|28.11333
|5.15
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:43:22
|39.22056
|28.16722
|6.2
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:40:41
|39.20056
|28.18556
|10.09
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:40:19
|34.74222
|32.58
|10.58
|ML
|1.9
|Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|2025-11-13 03:38:03
|38.71972
|40.00639
|7.0
|ML
|0.8
|Palu (Elazığ)
|2025-11-13 03:35:20
|39.22222
|28.1575
|7.03
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:31:38
|35.98556
|29.23639
|26.93
|ML
|1.8
|Akdeniz - [33.02 km] Kaş (Antalya)
|2025-11-13 03:30:03
|39.23722
|28.30583
|4.9
|ML
|3.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:29:01
|39.22556
|28.14222
|5.56
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:26:53
|39.23667
|28.13639
|6.89
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:23:23
|39.20194
|28.26667
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:17:09
|39.27111
|28.12111
|7.03
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:16:07
|39.22694
|28.13778
|4.94
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:10:28
|39.20444
|28.15111
|4.48
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 03:09:02
|39.26361
|28.13444
|6.08
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)