Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi

Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları Eylül 2025’te güncellendi. Renault, Toyota, Honda, Hyundai ve Volkswagen başta olmak üzere tüm markaların model bazlı fiyatları ve giriş seviyesinden üst segmentlere kadar fiyat aralıkları açıklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2025 17:17
Otomobil satışları Türkiye'de rekor kırarken markalar Eylül ayı için güncel fiyatlarını duyurdu. Sıfır araç almak isteyenler, giriş seviyesinden lüks segment modellere kadar fiyatları araştırıyor. Peki, hangi marka hangi modeli ne kadar?

Eylül 2025 Sıfır Otomobil Fiyatları

ToyotaToyota

Toyota Modelleri

Corolla: 1.718.000-2.126.000TL

Corolla Hybrid: 2.197.000-2.200.000 TL

Corolla Cross Hibrit: 2.072.000-2.544.500 TL

C-HR Hibrit: 1.950.000-2.559.000 TL

Corolla HB Hibrit: 1.936.000 – 2.217.000 TL

Yaris Cross Hibrit: 2.032.000 – 2.383.500 TL

Yaris Hibrit: 1.720.000 – 1.999.500 TL

RAV4 Hibrit: 4.554.000 – 4.824.000 TL

Land Cruiser Prado: 9.550.000 TL

HondaHonda

Honda Modelleri

Jazz: 1.610.000 – 1.695.000 TL

Civic: 2.270.000 – 2.585.000 TL

HR-V: 2.160.000 – 2.805.000 TL

CR-V: 5.970.000 TL

Type R: 4.840.000 TL

FiatFiat

Fiat Modelleri

Egea Sedan: 979.000 – 1.209.000 TL

Egea Cross: 1.099.900 – 1.283.900 TL

FIAT 600: 1.794.900 – 1.919.900 TL

Topolino: 540.900 – 580.900 TL

VolkswagenVolkswagen

Volkswagen Modelleri

Polo: 1.678.000 – 2.318.000 TL

T-Cross: 1.885.000 – 2.383.000 TL

Taigo: 1.794.000 – 2.841.000 TL

Golf: 1.923.000 – 3.085.000 TL

Golf GTI: 4.434.000 TL

Golf R: 6.019.000 TL

T-Roc: 2.268.000 – 2.988.000 TL

Tiguan: 2.901.000 – 5.649.000 TL

Yeni Tayron: 3.127.000 – 4.357.000 TL

ID.4: 2.271.000 TL

Passat: 3.070.000 – 6.296.000 TL

ID.7: 3.975.000 TL

NissanNissan

Nissan Modelleri

Juke: 1.549.900 – 2.122.200 TL

Qashqai: 1.899.000 – 3.317.100 TL

Qashqai E-Power: 3.094.700 – 3.416.100 TL

X-Trail: 3.519.000 – 3.771.700 TL

CitroenCitroen

Citroen Modelleri

C4: 1.751.000 – 1.958.000 TL

Elektrikli C4: 1.974.000 TL

C4 X: 1.951.000 TL

Elektrikli C4 X: 1.999.000 TL

C5 Aircross SUV: 2.278.000 TL

AMI: 449.000 – 579.000 TL

Elektrikli C3: 1.355.000 – 1.405.000 TL

C3 Aircross Hybrid 145: 1.750.000 – 1.813.000 TL

Elektrikli C3 Aircross: 1.558.000 TL

BYDBYD

BYD Modelleri

Dolphin: 1.664.000 – 1.789.000 TL

ATTO 3: 2.079.000 TL

Seal U EV: 2.486.000 TL

Seal U DM-i: 2.358.000 – 3.389.000 TL

Seal AWD: 3.719.000 TL

Han: 4.409.000 TL

Tang: 4.999.000 TL

ToggTogg

Togg Modelleri

T10X V1 Standart Menzil: 1.862.000 TL

T10X V1 Uzun Menzil: 2.172.000 TL

T10X V2 Uzun Menzil: 2.363.000 TL

CheryChery

Chery Modelleri

Omoda 5 Pro: 2.145.000 – 2.220.000 TL

Tiggo 7 Pro Max: 2.200.000 – 2.260.000 TL

Tiggo 8 Pro Max: 2.345.000 – 2.750.000 TL

SuzukiSuzuki

Suzuki Modelleri

Swift: 1.490.000 – 1.610.000 TL

S-Cross Hibrit: 2.100.000 – 2.350.000 TL

Vitara Hibrit: 1.990.000 – 2.310.000 TL

KIAKIA

KIA Modelleri

Picanto: 1.225.000 – 1.295.000 TL

Stonic: 1.625.000 – 1.795.000 TL

Ceed: 1.970.000 TL

Xceed: 2.008.000 TL

Sorento: 5.510.000 – 5.650.000 TL

EV3: 2.080.000 – 3.100.000 TL

Sportage: 2.370.000 – 2.950.000 TL

DaciaDacia

Dacia Modelleri

Sandero Stepway: 1.325.000-1.417.000 TL

OpelOpel

Opel Modelleri

Corsa: 1.585.000 – 1.684.000 TL

Corsa Elektrik: 1.647.000 TL

Mokka: 1.854.000 TL

Astra: 1.885.000 TL

Astra Elektrik: 2.292.000 TL

Grandland: 2.533.000 – 2.674.000 TL

Grandland Elektrik: 3.159.000 TL

Yeni Frontera: 1.810.000 – 1.972.000 TL

Yeni Frontera Elektrik: 1.587.000 TL

PeugeotPeugeot

Peugeot Modelleri

E-208: 1.884.500 TL

E-308: 2.296.000 TL

2008: 1.879.000 – 2.303.000 TL

E-2008: 1.953.500 – 2.149.500 TL

408: 1.995.000 – 2.350.000 TL

Yeni 3008: 2.359.500 – 3.195.000 TL

E-3008: 2.464.500 – 3.411.000 TL

Yeni 5008: 3.155.000 – 3.355.000 TL

E-5008: 3.258.000 – 3.400.000 TL

HyundaiHyundai

Hyundai Modelleri

i10: 1.119.000 – 1.289.000 TL

i20: 1.225.000 – 1.585.000 TL

Bayon: 1.322.740 – 1.719.000 TL

Kona: 2.115.000 TL

Tucson: 2.149.000 – 3.351.500 TL

Tucson Hibrit: 3.350.000 TL

Santa Fe Hibrit: 4.870.000 TL

Kona Elektrik: 1.995.000 TL

IONIQ 5: 2.269.000 TL

IONIQ 5 N: 5.840.000 TL

IONIQ 6: 2.185.000 TL

Staria Hibrit: 2.409.000 TL

RenaultRenault

Renault Modelleri

Clio: 1.495.900 – 1.627.900 TL

Yeni Captur: 1.900.000 TL

Yeni Duster: 1.730.000 – 2.278.000 TL

Megane E-Tech: 1.902.900 – 1.781.000 TL

R5 E-Tech Elektrikli: 1.752.000 – 1.855.000 TL

Austral: 2.290.900 – 3.120.000 TL

Rafale: 3.430.000 TL

