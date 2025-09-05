Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi

Otomobil satışları Türkiye'de rekor kırarken markalar Eylül ayı için güncel fiyatlarını duyurdu. Sıfır araç almak isteyenler, giriş seviyesinden lüks segment modellere kadar fiyatları araştırıyor. Peki, hangi marka hangi modeli ne kadar?
Eylül 2025 Sıfır Otomobil Fiyatları
Toyota Modelleri
Corolla: 1.718.000-2.126.000TL
Corolla Hybrid: 2.197.000-2.200.000 TL
Corolla Cross Hibrit: 2.072.000-2.544.500 TL
C-HR Hibrit: 1.950.000-2.559.000 TL
Corolla HB Hibrit: 1.936.000 – 2.217.000 TL
Yaris Cross Hibrit: 2.032.000 – 2.383.500 TL
Yaris Hibrit: 1.720.000 – 1.999.500 TL
RAV4 Hibrit: 4.554.000 – 4.824.000 TL
Land Cruiser Prado: 9.550.000 TL
Honda Modelleri
Jazz: 1.610.000 – 1.695.000 TL
Civic: 2.270.000 – 2.585.000 TL
HR-V: 2.160.000 – 2.805.000 TL
CR-V: 5.970.000 TL
Type R: 4.840.000 TL
Fiat Modelleri
Egea Sedan: 979.000 – 1.209.000 TL
Egea Cross: 1.099.900 – 1.283.900 TL
FIAT 600: 1.794.900 – 1.919.900 TL
Topolino: 540.900 – 580.900 TL
Volkswagen Modelleri
Polo: 1.678.000 – 2.318.000 TL
T-Cross: 1.885.000 – 2.383.000 TL
Taigo: 1.794.000 – 2.841.000 TL
Golf: 1.923.000 – 3.085.000 TL
Golf GTI: 4.434.000 TL
Golf R: 6.019.000 TL
T-Roc: 2.268.000 – 2.988.000 TL
Tiguan: 2.901.000 – 5.649.000 TL
Yeni Tayron: 3.127.000 – 4.357.000 TL
ID.4: 2.271.000 TL
Passat: 3.070.000 – 6.296.000 TL
ID.7: 3.975.000 TL
Nissan Modelleri
Juke: 1.549.900 – 2.122.200 TL
Qashqai: 1.899.000 – 3.317.100 TL
Qashqai E-Power: 3.094.700 – 3.416.100 TL
X-Trail: 3.519.000 – 3.771.700 TL
Citroen Modelleri
C4: 1.751.000 – 1.958.000 TL
Elektrikli C4: 1.974.000 TL
C4 X: 1.951.000 TL
Elektrikli C4 X: 1.999.000 TL
C5 Aircross SUV: 2.278.000 TL
AMI: 449.000 – 579.000 TL
Elektrikli C3: 1.355.000 – 1.405.000 TL
C3 Aircross Hybrid 145: 1.750.000 – 1.813.000 TL
Elektrikli C3 Aircross: 1.558.000 TL
BYD Modelleri
Dolphin: 1.664.000 – 1.789.000 TL
ATTO 3: 2.079.000 TL
Seal U EV: 2.486.000 TL
Seal U DM-i: 2.358.000 – 3.389.000 TL
Seal AWD: 3.719.000 TL
Han: 4.409.000 TL
Tang: 4.999.000 TL
Togg Modelleri
T10X V1 Standart Menzil: 1.862.000 TL
T10X V1 Uzun Menzil: 2.172.000 TL
T10X V2 Uzun Menzil: 2.363.000 TL
Chery Modelleri
Omoda 5 Pro: 2.145.000 – 2.220.000 TL
Tiggo 7 Pro Max: 2.200.000 – 2.260.000 TL
Tiggo 8 Pro Max: 2.345.000 – 2.750.000 TL
Suzuki Modelleri
Swift: 1.490.000 – 1.610.000 TL
S-Cross Hibrit: 2.100.000 – 2.350.000 TL
Vitara Hibrit: 1.990.000 – 2.310.000 TL
KIA Modelleri
Picanto: 1.225.000 – 1.295.000 TL
Stonic: 1.625.000 – 1.795.000 TL
Ceed: 1.970.000 TL
Xceed: 2.008.000 TL
Sorento: 5.510.000 – 5.650.000 TL
EV3: 2.080.000 – 3.100.000 TL
Sportage: 2.370.000 – 2.950.000 TL
Dacia Modelleri
Sandero Stepway: 1.325.000-1.417.000 TL
Opel Modelleri
Corsa: 1.585.000 – 1.684.000 TL
Corsa Elektrik: 1.647.000 TL
Mokka: 1.854.000 TL
Astra: 1.885.000 TL
Astra Elektrik: 2.292.000 TL
Grandland: 2.533.000 – 2.674.000 TL
Grandland Elektrik: 3.159.000 TL
Yeni Frontera: 1.810.000 – 1.972.000 TL
Yeni Frontera Elektrik: 1.587.000 TL
Peugeot Modelleri
E-208: 1.884.500 TL
E-308: 2.296.000 TL
2008: 1.879.000 – 2.303.000 TL
E-2008: 1.953.500 – 2.149.500 TL
408: 1.995.000 – 2.350.000 TL
Yeni 3008: 2.359.500 – 3.195.000 TL
E-3008: 2.464.500 – 3.411.000 TL
Yeni 5008: 3.155.000 – 3.355.000 TL
E-5008: 3.258.000 – 3.400.000 TL
Hyundai Modelleri
i10: 1.119.000 – 1.289.000 TL
i20: 1.225.000 – 1.585.000 TL
Bayon: 1.322.740 – 1.719.000 TL
Kona: 2.115.000 TL
Tucson: 2.149.000 – 3.351.500 TL
Tucson Hibrit: 3.350.000 TL
Santa Fe Hibrit: 4.870.000 TL
Kona Elektrik: 1.995.000 TL
IONIQ 5: 2.269.000 TL
IONIQ 5 N: 5.840.000 TL
IONIQ 6: 2.185.000 TL
Staria Hibrit: 2.409.000 TL