Salat-ı Münciye nedir, ne için okunur? Salaten Tüncina (Salat-ı münciye) duasının anlamı ve okunuşu

Mevlid Kandili vesilesiyle Müslümanların en çok araştırdığı dualardan biri olan Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina), Peygamber Efendimize salât ve selam göndermek amacıyla okunuyor. Peki, Salat-ı Münciye duası nedir, nasıl okunur ve anlamı nedir?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifini simgeleyen Mevlid Kandili, dinimizde özel bir yere sahip. Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen bu mübarek gecede, salavatlar ve dualar öne çıkıyor. En sık okunan dualardan biri ise Salat-ı Münciye ya da bilinen diğer adıyla Salaten Tüncina

CAMİ Salat-ı Münciye Duasının Okunuşu "Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî'ıl-ehvâli ve'l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ cemî'al-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât ve terfe'unâ bihâ 'ındeke ale'd-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-ğâyât. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'lmemât. İnneke 'alâ külli şey'in kadîr."