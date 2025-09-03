Salat-ı Münciye nedir, ne için okunur? Salaten Tüncina (Salat-ı münciye) duasının anlamı ve okunuşu

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifini simgeleyen Mevlid Kandili, dinimizde özel bir yere sahip. Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen bu mübarek gecede, salavatlar ve dualar öne çıkıyor. En sık okunan dualardan biri ise Salat-ı Münciye ya da bilinen diğer adıyla Salaten Tüncina
Salat-ı Münciye Duasının Okunuşu
"Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî'ıl-ehvâli ve'l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ cemî'al-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât ve terfe'unâ bihâ 'ındeke ale'd-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-ğâyât. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'lmemât. İnneke 'alâ külli şey'in kadîr."
Salat-ı Münciye Duasının Anlamı
"Allah'ım! Peygamber (s.a.s.)'e öyle bir salât ve selâm eyle ki, onunla bütün korku ve afetlerden bizi kurtarırsın. Bütün istek ve arzularımızı yerine getirirsin. Bütün kötülüklerden temizlersin. En yüksek derecelere ve en üst gayelere yükseltirsin. Dünyada ve öldükten sonra hayırların her birisine ulaştırırsın."
Salat-ı Münciye Duası Neden Okunur?
Salat-ı Münciye duasının, kişiyi kötülüklerden ve musibetlerden koruyacağına, sıkıntıların giderileceğine, ihtiyaçların kolayca karşılanacağına ve rızkın bereketleneceğine inanılır. Bu sebeple, kandil gecelerinde ve zor zamanlarda sıkça okunur.