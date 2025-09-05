Pazar günü gökyüzü kaderinizi şekillendirecek: Ay tutulmasından en çok etkilenecek 4 burç açıklandı!

Gökyüzü tutkunları yılın en etkileyici gök olaylarından biri olan kanlı ay tutulmasını merakla bekliyor. Tutulma, bazı burçlar için hayatlarında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği kanlı ay tutulması, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden gözlemlenebilecek. Bu özel gök olayı bazı burçları fazlasıyla etkileyecek. Peki, astrologlara göre ay tutulmasından en çok etkilenen burçlar hangisi?

Ay Tutulması AY TUTULMASINDAN EN ÇOK ETKİLENEN 4 BURÇ Astrologlara göre 7 Eylül'de gerçekleşecek tutulma İkizler, Başak, Terazi ve Balık için farklı bir dönemin kapılarını aralıyor. Aslan, Yay, Oğlak ve Kova için ise hesaplaşmanın ve zorlukların olduğu bir süreç olarak geçecek.