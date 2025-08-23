ÖSYM duyurdu: e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları erişime açıldı! İşte sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos 2025'te gerçekleştirilen e-YDS 2025/9 İngilizce sınavının sonuçları erişime açıldı. Değerlendirme işlemleri tamamlanan sınavın sonuçları, adayların sisteme giriş yapmasıyla görüntülenebiliyor.
e-YDS 2025/9 İngilizce Sonuçları ÖSYM'de Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/9 İngilizce) sonuçları duyuruldu. 23 Ağustos 2025 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme süreci tamamlanarak adayların erişimine açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Sonuçlara Nasıl Ulaşılır?
Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilir. Sonuçların 23 Ağustos 2025 saat 18.10 itibarıyla erişime açıldığı bildirildi.
e-YDS Nedir?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında uygulanan ve yabancı dil yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Yıl içerisinde birden fazla kez düzenlenen bu sınav, adayların İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde yeterliliklerini belgelendirmelerine olanak tanır.