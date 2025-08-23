ÖSYM duyurdu: e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları erişime açıldı! İşte sonuç sorgulama ekranı

e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları açıklandı (AA)

e-YDS Nedir?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında uygulanan ve yabancı dil yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Yıl içerisinde birden fazla kez düzenlenen bu sınav, adayların İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde yeterliliklerini belgelendirmelerine olanak tanır.