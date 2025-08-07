Ortaokul kayıt takvimi 2025- 2026 | MEB Ortaokul kayıtları başladı mı, ne zaman?

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca veli ve öğrenci gözünü yeni eğitim öğretim yılına çevirdi. Özellikle ilkokul birinci sınıfa ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim yılı için kayıt sürecine dair takvimi açıkladı.
Kayıtlar Otomatik Olarak Gerçekleştirildi
Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtlarını adrese dayalı olarak sistem üzerinden gerçekleştirdi. Velilerin herhangi bir evrakla uğraşmasına gerek kalmadan yapılan bu otomatik yerleştirme süreci, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
"İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" başlığı altında hizmet veren sistem sayesinde, veliler çocuklarının hangi okula kayıt edildiğini kolayca öğrenebiliyor.
Ortaokulda Şube Seçimi Nasıl Yapılacak?
Beşinci sınıfa başlayacak öğrenciler için okul belirleme işlemi tamamlanmış olsa da, sınıf ve şube yerleştirmeleri henüz yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, şube dağılımları ağustos ayının son haftasında kura yöntemiyle belirlenecek.
Bu kura süreci, okul yönetimlerinin gözetiminde şeffaf şekilde yürütülecek. Sonuçlar yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
Yeni Eğitim Yılı Ne Zaman Başlayacak?
MEB'in açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten bir hafta önce ise okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum programı düzenlenecek. Aynı uygulamanın ortaokula yeni başlayan 5. sınıflar için de bazı okullarda gönüllü olarak yapılabileceği bildirildi.
Velilerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
Kayıt süreci her ne kadar otomatik ilerlese de velilerin atlamaması gereken bazı önemli ayrıntılar bulunuyor:
🔶e-Devlet ve e-Okul sistemlerine düzenli olarak giriş yaparak bilgilerin güncel tutulması gerekiyor.
🔶MERNİS adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması, doğru okula yerleştirme açısından büyük önem taşıyor.
🔶Uyum haftası öncesinde kırtasiye ve kıyafet hazırlıklarının yapılması, çocukların okula adaptasyon sürecini kolaylaştırıyor.
🔶Okullarda kayıt için herhangi bir zorunlu bağış, başvuru ücreti ya da kayıt parası talep edilemeyeceği, MEB tarafından net şekilde ifade edildi.
Kayıt Süreci Neden Önemli?
Kayıt süreci yalnızca idari bir zorunluluk değil, aynı zamanda çocuğun eğitim yolculuğundaki ilk adımlardan biri. Özellikle yeni bir okul ortamına geçiş yapan 5. sınıf öğrencileri için doğru ve zamanında yapılan yönlendirmeler hem akademik başarı hem de sosyal uyum açısından büyük önem taşıyor.