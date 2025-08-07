Ortaokul kayıt takvimi 2025- 2026 | MEB Ortaokul kayıtları başladı mı, ne zaman?

A Haber Foto Arşiv Yeni Eğitim Yılı Ne Zaman Başlayacak? MEB'in açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten bir hafta önce ise okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum programı düzenlenecek. Aynı uygulamanın ortaokula yeni başlayan 5. sınıflar için de bazı okullarda gönüllü olarak yapılabileceği bildirildi.

A Haber Foto Arşiv Velilerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Kayıt süreci her ne kadar otomatik ilerlese de velilerin atlamaması gereken bazı önemli ayrıntılar bulunuyor: 🔶e-Devlet ve e-Okul sistemlerine düzenli olarak giriş yaparak bilgilerin güncel tutulması gerekiyor. 🔶MERNİS adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması, doğru okula yerleştirme açısından büyük önem taşıyor. 🔶Uyum haftası öncesinde kırtasiye ve kıyafet hazırlıklarının yapılması, çocukların okula adaptasyon sürecini kolaylaştırıyor. 🔶Okullarda kayıt için herhangi bir zorunlu bağış, başvuru ücreti ya da kayıt parası talep edilemeyeceği, MEB tarafından net şekilde ifade edildi.