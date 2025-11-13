Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Ankara Erkek Lisesindeki edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programda yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?

A: Yahya Kemal Beyatlı

B: Ahmed Haşim

C: Necip Fazıl Kısakürek

D: Ahmet Hamdi Tanpınar

Cevap: D