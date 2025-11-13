Haberler Liste Haberleri Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Ankara Erkek Lisesindeki edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Ankara Erkek Lisesindeki edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? ” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 21:45 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 21:49
ABONE OL
ORHAN VELİ KANIK, MELİH CEVDET ANDAY VE OKTAY RİFAT’IN ANKARA ERKEK LİSESİNDEKİ EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİ KİM OLMUŞTUR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programda yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?

A: Yahya Kemal Beyatlı

B: Ahmed Haşim

C: Necip Fazıl Kısakürek

D: Ahmet Hamdi Tanpınar

Cevap: D

SON DAKİKA