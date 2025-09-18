ÖGG sınav tarihi 2025 | 117. Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak? Silahlı ve silahsız süre, soru sayısı...

Özel ve kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, 117. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına hazırlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuza göre, sınav süreci 12 Eylül'de başladı ve adaylar belirlenen tarihlerde sınav giriş belgelerini alabilecek.
Sınav Başvuru ve Ücretleri
Adaylar, sınava katılmak için gerekli sınav ücretlerini yatırmak zorunda. Silahsız sınav için ücret 550 TL, silahlı sınav için ise 700 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretini yatıran adaylar, sınavda yer alabilecek.
117. ÖGG Sınavı Ne Zaman?
EGM takvimine göre 117. ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Silahlı sınavlara katılacak adaylara 100 soru + 25 silah bilgisi sorusu için 150 dakika süre tanınırken, silahsız sınavda adayların 100 soruyu çözmeleri için 120 dakika verilecek.
Sınav Giriş Belgeleri ve İlanlar
Adaylar sınav giriş belgelerini 27 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında teslim alabilecek. Sınavın uygulanacağı okul, blok ve salon bilgileri ise 24-26 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.