ÖGG sınav tarihi 2025 | 117. Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak? Silahlı ve silahsız süre, soru sayısı...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları için 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı kılavuzunu yayımladı. Sınav süreci 12 Eylül itibarıyla başladı. Adaylar, silahsız sınav için 550 TL, silahlı sınav için 700 TL ücret yatırarak sınava katılabiliyor. 100 sorudan oluşan sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. İşte 117. ÖGG sınav takvimi ve detaylar…

Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:20

Özel ve kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, 117. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına hazırlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuza göre, sınav süreci 12 Eylül'de başladı ve adaylar belirlenen tarihlerde sınav giriş belgelerini alabilecek.

A Haber Foto Arşiv Sınav Başvuru ve Ücretleri Adaylar, sınava katılmak için gerekli sınav ücretlerini yatırmak zorunda. Silahsız sınav için ücret 550 TL, silahlı sınav için ise 700 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretini yatıran adaylar, sınavda yer alabilecek.