MSÜ sınavı ne zaman 2026? MSÜ başvuruları hangi tarihte alınacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için 2026 takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Kariyerini TSK bünyesinde sürdürmek isteyen binlerce genç, "MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihlerde alınacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.
MSÜ Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
MSÜ Başvuruları Hangi Tarihte Başlayacak?
MSÜ başvuru dönemi 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında olacak. Bu süre içinde ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden başvurular tamamlanabilecek. ÖSYM, MSÜ sınavı için geç başvuru tarihi ise 3 Şubat 2026 olarak belirlendi.