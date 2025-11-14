MSÜ sınavı ne zaman 2026? MSÜ başvuruları hangi tarihte alınacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için 2026 takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Kariyerini TSK bünyesinde sürdürmek isteyen binlerce genç, "MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihlerde alınacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.