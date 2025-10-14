Haberler Liste Haberleri Milli ara devam ediyor: Süper Lig ne zaman başlayacak? A Milli Takımın kritik maç takvimi

Trendyol Süper Lig’e milli maç arası nedeniyle kısa bir süre ara verildi. Bu süreçte A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmalarında sahaya çıkarak performansını sergiliyor. Futbolseverler ise bir yandan millilerin maçlarını takip ederken, diğer yandan Süper Lig heyecanının ne zaman kaldığı yerden devam edeceğini merak ediyor. Peki milli ara ne zaman sona erecek, Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı?

Giriş Tarihi: 14.10.2025 08:23
Trendyol Süper Lig'de heyecan, milli ara nedeniyle kısa bir süreliğine durakladı. Futbolseverler bir yandan A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki kritik karşılaşmalarını takip ederken, diğer yandan da ligin yeniden başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 3. ve 4. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, ekim ayı boyunca yoğun bir fikstüre girdi. Türkiye, bu süreçte önce deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak, ardından sahasında Gürcistan'ı konuk edecek.

Süper Lig'de milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından başladı. Takımlar, bu dönemde eksiklerini giderip oyuncularına dinlenme fırsatı verirken teknik ekipler de hazırlık planlarını milli maç takvimine göre şekillendirdi.

Lig heyecanı ise 18 Ekim Cuma günü oynanacak Konyaspor – Kocaelispor maçıyla yeniden start alacak. Bu mücadeleyle birlikte Trendyol Süper Lig'in 9. haftası resmen başlayacak.

A MİLLİ TAKIMIN KRİTİK MAÇ TAKVİMİ

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubundaki kaderini belirleyecek dört önemli maça çıkacak. Milliler, ekim ve kasım aylarında şu karşılaşmalarda sahada olacak:

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

Bu maçlar, hem elemelerdeki puan durumunu şekillendirecek hem de Montella yönetimindeki millilerin performansına dair önemli ipuçları verecek.

