Milli ara devam ediyor: Süper Lig ne zaman başlayacak? A Milli Takımın kritik maç takvimi

Lig heyecanı ise 18 Ekim Cuma günü oynanacak Konyaspor – Kocaelispor maçıyla yeniden start alacak. Bu mücadeleyle birlikte Trendyol Süper Lig'in 9. haftası resmen başlayacak.

A Haber Foto Arşiv

A MİLLİ TAKIMIN KRİTİK MAÇ TAKVİMİ

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubundaki kaderini belirleyecek dört önemli maça çıkacak. Milliler, ekim ve kasım aylarında şu karşılaşmalarda sahada olacak:

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

Bu maçlar, hem elemelerdeki puan durumunu şekillendirecek hem de Montella yönetimindeki millilerin performansına dair önemli ipuçları verecek.