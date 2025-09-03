Mevlid Kandili’nde Okunması Faziletli Dua ve Sureler | Mevlid Kandili’nde okunabilecek dua ve sureler neler? ARAPÇA-TÜRKÇE

Müslümanlar, Hz. Muhammed'in doğumunun anıldığı Mevlid Kandili 'nde günü daha anlamlı hale getirmek ibadetlere yöneliyor. Kur'an-ı Kerim okumak da bu gece en çok gerçekleştirilen eylemlerden birisi. Mevlid Kandili'nde okuyabileceğiniz dualar ve sureler haberimizde...

Mevlid Kandili'nde Dua Okumanın Faziletleri Neler?

Ettiğimiz dualar hem istek hem de Allah'ı yüceltme, saygı anlamı taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise "Dua, ibadetin özüdür." (Tirmizî, Deavât 2) buyurmuştur. Bundan dolayı dua etmek aynı zamanda bir ibadet sayılmaktadır. Mevlid Kandili'nde dua etmek bu açıdan önemli bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz'in duaya verdiği önem hadislerde açıkça belli olmaktadır. İşte dua ibadeti ile ilgili hadis ve ayetler…

En önemli ibadet olan namaz, dua (salât) kelimesiyle ifade edilmiştir. "Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma! Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur, senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın." (En'âm, 6/52) "Rızasını dileyerek sabah akşam rablreine dua edenlerle olmak için elindn gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme! Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme." (Kehf, 18/28).

Diğer bir âyette de, "De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." (Furkân, 25/77) buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın sadece Allah'a yöneltilmesi; Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır. (Şuarâ, 26/213; Kasas, 28/88).