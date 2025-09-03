Mevlid Kandili’nde Okunması Faziletli Dua ve Sureler | Mevlid Kandili’nde okunabilecek dua ve sureler neler? ARAPÇA-TÜRKÇE

Müslümanlar, Hz. Muhammed'in doğumunun anıldığı Mevlid Kandili'nde günü daha anlamlı hale getirmek ibadetlere yöneliyor. Kur'an-ı Kerim okumak da bu gece en çok gerçekleştirilen eylemlerden birisi. Mevlid Kandili'nde okuyabileceğiniz dualar ve sureler haberimizde...
Mevlid Kandili Ne Zaman?
Diyanet İşleri, dini günler takvimini açıkladı. Paylaşılan takvime göre 2025 yılında Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor.
Mevlid Kandili'nde Dua Okumanın Faziletleri Neler?
Ettiğimiz dualar hem istek hem de Allah'ı yüceltme, saygı anlamı taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise "Dua, ibadetin özüdür." (Tirmizî, Deavât 2) buyurmuştur. Bundan dolayı dua etmek aynı zamanda bir ibadet sayılmaktadır. Mevlid Kandili'nde dua etmek bu açıdan önemli bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz'in duaya verdiği önem hadislerde açıkça belli olmaktadır. İşte dua ibadeti ile ilgili hadis ve ayetler…
En önemli ibadet olan namaz, dua (salât) kelimesiyle ifade edilmiştir. "Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma! Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur, senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın." (En'âm, 6/52) "Rızasını dileyerek sabah akşam rablreine dua edenlerle olmak için elindn gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme! Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme." (Kehf, 18/28).
Diğer bir âyette de, "De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." (Furkân, 25/77) buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın sadece Allah'a yöneltilmesi; Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır. (Şuarâ, 26/213; Kasas, 28/88).
İşte Mevlid Kandili'nde Okunacak Dualar ve Sureler
Fatiha Suresi
Okunuşu:
Bismillâhir'r-Rahmâni'r-Rahîm.
Elhamdulillâhi Rabbi'l-âlemîn.
Er-Rahmâni'r-Rahîm.
Mâliki yevmi'd-dîn.
İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în.
İhdine's-sırâta'l-mustakîm.
Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Ğayri'l-meğdûbi aleyhim ve le'd-dâllîn.
Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd; Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O (Allah) Rahmân ve Rahîm'dir. Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. (Ey Allah'ım) Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.
İhlas Suresi
Okunuşu:
Bismillâhir'r-Rahmâni'r-Rahîm.
Gul huvallâhu ehad.
Allâhü's-samed.
Lem yelid ve lem yûled.
Vem lek yekun lehu kufuven ehad.
Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir. Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu değildir.)
Nas Suresi
Okunuşu:
Bismillâhir'r-Rahmâni'r-Rahîm
Kul e'ûzu birabbi-nnâs.
Meliki-nnâs.
İlâhi-nnâs.
Min şerri-lvesvâsi-lhannâs.
Ellezî yuvesvisu fî sudûri-nnâs.
Mine-lcinneti ve-nnâs.
Anlamı:
Râhman ve Râhim olan Allah'ın adıyla. De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."
Felak Suresi
Okunuşu:
Kul e'ûzu bi-Rabbi'l-felak.
Min şerri mâ halak.
Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.
Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l ukad.
Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Anlamı:
De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."