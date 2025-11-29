Mert Demir'den şaşırtan itiraf: Aşkları meğer çok daha önce başlamış!

Sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı sevgilisi Mert Demir'in aşkı doludizgin sürüyor. Çift özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamaya devam ederken Mert Demir, özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.11.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 09:20

Magazin dünyası, ünlü çift Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşkı konuşmaya devam ediyor. Bir dönem ayrıldıkları iddia edilse de ilişkileri doludizgin süren çift, özel hayatlarını her zaman olduğu gibi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Kaynak: Instagram "HER SABAH ÇİÇEK VE KAHVE ALIRIM" Ünlü müzisyen Mert Demir, katıldığı Hitmakers adlı YouTube programında aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Programda sabah rutininden söz eden Demir, "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım." diyerek sevgilisi Serenay Sarıkaya için yaptığı romantik jesti ilk kez anlattı. Serenay Sarıkaya da geçtiğimiz günlerde papatyaları çok sevdiğini açıklamıştı. Kaynak: Instagram