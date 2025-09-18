Lyme Hastalığı nedir, belirtileri neler? Lyme Hastalığı bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?

Son yıllarda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artan kene vakaları, Lyme hastalığı riskini gündeme taşıyor. Borrelia burgdorferi bakterisinin neden olduğu bu hastalık, enfekte kenelerin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor ve erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
LYME HASTALIĞI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı'nda yer alan bilgilere göre, Lyme hastalığı Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu, enfekte kenelerin ısırmasıyla insana bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünya genelinde Asya, Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak görülür. Hastalık, özellikle bahar ve yaz aylarında aktif olan keneler aracılığıyla insanlara geçer.
HASTALIK NASIL BULAŞIR?
Enfekte keneler, genellikle kasık, koltuk altı ve saç dipleri gibi fark edilmesi zor bölgelere tutunur. Olgunlaşmamış keneler çok küçük oldukları için vücutta fark edilmeleri zordur. Bu da bulaş riskini artırır. Lyme hastalığı insandan insana temasla, öpüşmeyle veya cinsel ilişkiyle bulaşmaz.
LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kene ısırmasından 3-30 gün sonra ilk belirtiler ortaya çıkar. Bunlar arasında:
🔴Yorgunluk
🔴Ateş
🔴Titreme
🔴Baş ağrısı
🔴Kas ve eklem ağrıları
🔴Lenf bezlerinde şişlik
🔴"Boğa gözü" şeklinde kırmızı döküntü (Eritema migrans)
Eğer tedavi edilmezse hastalık ilerleyebilir ve yüz felci, beyin zarı iltihabı, kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve şiddetli eklem ağrılarına yol açabilir.
LYME HASTALIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?
Lyme hastalığı tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir ancak ölümcül seyretmesi nadirdir. Özellikle erken dönemde tanı konulması ve antibiyotik tedavisiyle hastalık büyük oranda kontrol altına alınabilir.
TANI VE TEDAVİ SÜRECİ
Tanı, kene ısırığı öyküsü, fizik muayene bulguları ve gerekirse laboratuvar testleriyle konulur. Hastalığın erken dönemlerinde uygun antibiyotik tedavisi ile tam iyileşme sağlanabilir. Tedavi sonrası bazı hastalarda yorgunluk, eklem ağrıları gibi şikayetler aylarca sürebilir. Bu durum "Tedavi Sonrası Lyme Hastalığı Sendromu" olarak adlandırılır.
LYME HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?
🔴Kene yoğunluğu olan bölgelerden uzak durun
🔴Yüksek ot, çalılık ve ormanlık alanlarda yolların merkezinden yürüyün
🔴%20-30 DEET içeren böcek kovucuları kullanın
🔴%0.5 permetrin içeren giysi ve ekipman tercih edin
🔴Vücudunuzu düzenli olarak kontrol edin, kene varsa en kısa sürede çıkarın
🔴Kene çıkarılırken cımbızla, deriye en yakın noktadan kavranarak yavaşça yukarı doğru çekilmelidir.
SEYAHAT SONRASI DİKKAT
Son dönemde kene vakalarının görüldüğü bir bölgede bulunduysanız ve ateş, döküntü, baş ağrısı gibi şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun. Kene ısırığı öykünüzü doktorunuza mutlaka iletin.