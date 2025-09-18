Lyme Hastalığı nedir, belirtileri neler? Lyme Hastalığı bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?

Lyme hastalığı, son yıllarda özellikle kırsal ve ormanlık alanlarda artan kene vakalarıyla yeniden gündeme geldi. Peki Lyme hastalığı tam olarak nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi mümkün mü? İşte tüm merak edilenler…

Son yıllarda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artan kene vakaları, Lyme hastalığı riskini gündeme taşıyor. Borrelia burgdorferi bakterisinin neden olduğu bu hastalık, enfekte kenelerin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor ve erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

LYME HASTALIĞI NEDİR? Sağlık Bakanlığı'nda yer alan bilgilere göre, Lyme hastalığı Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu, enfekte kenelerin ısırmasıyla insana bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünya genelinde Asya, Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak görülür. Hastalık, özellikle bahar ve yaz aylarında aktif olan keneler aracılığıyla insanlara geçer.