’Kuruluş Orhan’da Orhan Bey kutsal mabet şövalyelerinin izini buldu

Kaynak: ATV Ezeli Düşmanlar Ortak Tehlike Karşısında İttifak Kurdu Kutsal Mabed Şövalyelerinin büyük bir Haçlı seferine zemin hazırladığını anlayan Orhan Bey, tehlikeyi savuşturmak amacıyla Flavius'u otağa davet etti. Taraflar, Mabed Şövalyeleri tehdidi sonlanana dek birbirlerine saldırmamayı taahhüt etti. Ancak Flavius, imparatorla görüşmesinde; "Tehlike geçtikten sonra Orhan Bey ile savaşımızı sürdüreceğiz." vurgusunu korudu. İmparator ise Orhan'ın ilk hedefinin Bursa olacağını ima etti.

Kaynak: ATV Halkının Acısı Karşısında Orhan Bey'in Derin Kederi Mabed Şövalyeleri'nin katliam izleriyle karşılaşan Orhan Bey, bölgede gördüğü acılar karşısında derin bir keder yaşadı. Katliamdan kurtulan küçük bir kız çocuğunu görüp ona sarılan Orhan Bey, yaşananların hesabını soracağını ifade etti. Orhan Bey, alplarına "Halkınıza, yaşatılanları unutmayın. Türk'ün menzil bildiği topraklara tasallut etmek neymiş, onlara en acı şekilde göstereceğiz." diyerek seslendi ve istikameti Armodies olarak belirledi.