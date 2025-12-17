Kuruluş Orhan’da Orhan Bey iki ateş arasında!

Ancak tam da bu sırada Mabed Şövalyeleri harekete geçer. Bir yanda Asporça'nın ordusu, diğer yanda Hector'un saldırısı… İki ateş arasında kalan Orhan Bey, bu iki büyük tehdide karşı nasıl bir hamle yapacaktır?

ORHAN VE FLAVİUS YENİDEN KARŞI KARŞIYA

İmparator'un ya öldüğünü ya da Mabed Şövalyelerine biat ettiğini düşünen Orhan Bey, gerçeği öğrenmek için Hector'un karşısına çıkmaya karar verir. Flavius ise bu ihtimali reddeder.

"Orhan'la ölene kadar savaşacağım" diyen Flavius gerçekten kimin tarafındadır? Orhan Bey Flavius'a güvenebilecek midir, yoksa yeni bir oyun mu kurulmaktadır?

Kaynak: ATV