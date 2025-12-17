Haberler Liste Haberleri Kuruluş Orhan'da Orhan Bey iki ateş arasında!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Orhan, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kuruluş Orhan'da bu hafta, ihanetin ve sadakatin sınırları yeniden çiziliyor!


Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:24
Orhan Bey, Fatma Hatun'u kurtarmak üzereyken kendini Bizans ordusunun kuşatması altında bulur. Roma'nın kudretini arkasına alarak gelen kişi, İmparator'un kızı Prenses Asporça'dır. Asporça, Orhan Bey'i babasını teslim etmesi için tehdit eder.

Bu beklenmedik karşılaşma iki taraf arasında yeni bir savaşın kapısını aralayacaktır. Orhan Bey, Asporça'yı obaya götürmeye nasıl ikna edecektir?

ASPORÇA'NIN GELİŞİ OBAYI KARIŞTIRIR

Kayı Obası'na yıldırım gibi düşen Asporça, Nilüfer Hatun'la karşı karşıya gelir. Babasına kavuşmak için gözünü karartan Asporça, eğer ona zarar gelirse obayı kana bulayacağını söyler.

Ancak tam da bu sırada Mabed Şövalyeleri harekete geçer. Bir yanda Asporça'nın ordusu, diğer yanda Hector'un saldırısı… İki ateş arasında kalan Orhan Bey, bu iki büyük tehdide karşı nasıl bir hamle yapacaktır?

ORHAN VE FLAVİUS YENİDEN KARŞI KARŞIYA

İmparator'un ya öldüğünü ya da Mabed Şövalyelerine biat ettiğini düşünen Orhan Bey, gerçeği öğrenmek için Hector'un karşısına çıkmaya karar verir. Flavius ise bu ihtimali reddeder.

"Orhan'la ölene kadar savaşacağım" diyen Flavius gerçekten kimin tarafındadır? Orhan Bey Flavius'a güvenebilecek midir, yoksa yeni bir oyun mu kurulmaktadır?

DAFNE'NİN İHANETİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİR

Flavius'un Fatma Hatun'u kurtardığını gören Dafne, Orhan ve Flavius'un iş birliği içinde olduğunu düşünür. Bu bilgiyi Hector'a ulaştırmaya karar verir. Dafne'nin ihaneti uçlarda taşları nasıl yerinden oynatacaktır?

FLAVİUS'UN KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKIYOR MU?

Flavius'un Fatma ve Yiğit'i kurtarmasından sonra obada gizemli tüccar Akçora'nın kim olduğu konuşulmaya başlanır.

Fatma Hatun, bu gizemli kişinin aslında ezeli düşmanları Flavius olduğunu öğrenecek midir?

SÖĞÜT'TE BÜYÜK HESAPLAŞMA

Fatma Hatun ve Alaeddin Bey, Mabed Şövalyelerinin Söğüt'te gizlendikleri yeri bulur. Köşeye sıkışan Dafne için yolun sonu geldi mi?

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

