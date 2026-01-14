Haberler Liste Haberleri Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü Erhan Ufak hem işini hem kendini değiştirdi!

Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü Erhan Ufak hem işini hem kendini değiştirdi!

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Güllü karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Erhan Ufak, yıllar içindeki büyük değişimiyle gündemde. Türkiye'den sonra Azerbeycan'a yerleşen ünlü isim, verdiği kilolarla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 17:08
Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü Erhan Ufak hem işini hem kendini değiştirdi!

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor. Dizide rol alan oyuncuların son halleri de zaman zaman magazin gündeminde yer buluyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bu kez dikkatleri üzerine çeken isim, dizinin Güllü karakteriyle tanınan Erhan Ufak oldu. Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gökhan Uygun gibi isimlerle aynı projede yer alan Ufak, dizinin ardından oyunculuğu bırakıp ekranlara veda etmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

140 KİLODAN 85 KİLOYA

Türkiye'den yurt dışına taşınan Ufak, yeni hayatıyla bambaşka bir yola girdi. Geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 140 kilodan 85 kiloya düşen Ufak'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafları büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kurtlar Vadisi sonrası Azerbaycan'a yerleşen Ufak, burada kendi işini kurarak yeni bir kariyere adım attı. Türk Sanat Akademisi'ni hayata geçiren Ufak, Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Akademi hakkında, "Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Azerbaycanlı dostlarımıza kamera önü ve arkası eğitimleri veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sanattan kopmayan Ufak, gayrimenkul sektörüne de adım atarak zamanının büyük bölümünü Azerbaycan'da geçiriyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarına gelen yorumlarda ise "resmen gençleşmiş", "yıllar yaramış", "Çok değişmiş" gibi ifadeler dikkat çekti.

SON DAKİKA