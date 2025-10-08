KPSS A Grubu sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS Lisans 2025 sonuçları nereden öğrenilir?

A Haber Foto Arşiv

KPSS Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

KPSS'de her test, kendi içinde ayrı değerlendiriliyor. Adayların doğru cevap sayılarından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Bu ham puanlar, sınava katılan tüm adayların ortalama ve standart sapmaları dikkate alınarak standart puana dönüştürülüyor.

Herhangi bir testte en az 1 neti bulunmayan adaylar o test için değerlendirmeye alınmıyor. Ayrıca sınav sonrasında iptaline karar verilen sorular geçersiz sayılıyor ve kalan soruların puan değeri yeniden hesaplanıyor.

ÖSYM, gerektiğinde cevap anahtarında değişiklik yapılması halinde, yeni anahtara göre puanlamayı güncelliyor.