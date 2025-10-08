KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2025 KPSS Lisans sonuçları sorgulama ekranı

Bu yıl uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından binlerce adayda sonuç heyecanı başladı. ÖSYM duyurdu, KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandı! Peki KPSS puanı nasıl hesaplanıyor, kamu kurumları atamalarda nasıl değerlendirecek? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar…

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleriyle sorgulayabilecekler. Sonuç ekranında, her adayın testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayılarıyla birlikte Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi puanları yer alacak. Açıklanan bilgiler resmî tebliğ hükmünde olacak ve herhangi bir ek bildirim yapılmayacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturum sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 7, 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların değerlendirme süreci tamamlandı ve adayların merakla beklediği puanlar erişime açıldı.

A Haber Foto Arşiv

KPSS Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

KPSS'de her test, kendi içinde ayrı değerlendiriliyor. Adayların doğru cevap sayılarından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Bu ham puanlar, sınava katılan tüm adayların ortalama ve standart sapmaları dikkate alınarak standart puana dönüştürülüyor.

Herhangi bir testte en az 1 neti bulunmayan adaylar o test için değerlendirmeye alınmıyor. Ayrıca sınav sonrasında iptaline karar verilen sorular geçersiz sayılıyor ve kalan soruların puan değeri yeniden hesaplanıyor.

ÖSYM, gerektiğinde cevap anahtarında değişiklik yapılması halinde, yeni anahtara göre puanlamayı güncelliyor.