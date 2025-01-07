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Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Durmaz hakkında gözaltı kararı verilirken, bahis sitesinin reklamı için düzenlenen bir konserde DJ olarak sahneye çıktığı iddia edildi. İşte konuya ilişkin güncel gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:54
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Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Durmaz hakkında gözaltı kararı alındı.

Kerimcan Durmaz (Instagram)Kerimcan Durmaz (Instagram)

Yasa Dışı Bahis Reklamında Sahne Aldı

Soruşturma dosyasına göre, Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı bir konserde DJ olarak sahne aldığı iddia edildi. Durmaz'ın bu görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve ünlü isimle ilgili inceleme başlattı.

Ünlülere Yönelik Kapsamlı Operasyon

Kerimcan Durmaz'ın yanı sıra, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler hakkında soruşturma yürütülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda, 23 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Kerimcan Durmaz (Instagram)Kerimcan Durmaz (Instagram)

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a Ev Hapsi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adliyede pişman olduklarını ifade eden iki ünlü isim, mahkeme kararıyla ev hapsine çarptırılarak serbest bırakıldı.

Kerimcan Durmaz (Instagram)Kerimcan Durmaz (Instagram)

Soruşturma Genişliyor

Savcılık, yasa dışı bahis organizasyonlarında rol oynadığı değerlendirilen sosyal medya fenomenleri ve diğer ünlü isimler hakkında detaylı bir inceleme yürütüyor. Kerimcan Durmaz'ın dosyasının da bu kapsamda ele alınacağı belirtildi.

Kerimcan Durmaz (Instagram)Kerimcan Durmaz (Instagram)

Kerimcan Durmaz Kimdir?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Babası restoran işletmecisi, annesi ise ev hanımı olan Durmaz, iki ablasıyla birlikte büyüdü. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Bakü'ye giderek makyörlük yapmaya başladı.

2015 yılında Periscope ve Snapchat üzerinden paylaştığı videolarla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İstanbul'a dönüşünün ardından DJ olarak kariyerine devam etti. Durmaz, 2016-2017 yılları arasında İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasına adım attı.

Kerimcan Durmaz (Instagram)Kerimcan Durmaz (Instagram)

Tepkilerin Odağında

Kerimcan Durmaz, kariyeri boyunca çeşitli tartışmalarla gündeme geldi. Uçak yolculuğu sırasında yaptığı müstehcen bir paylaşım kamuoyunda büyük tepki topladı. COVID-19 sürecinde ise 65 yaş üstü vatandaşları hedef aldığı sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakkında dava açıldı.

Kerimcan Durmaz (Instagram)Kerimcan Durmaz (Instagram)

Kozmetik Markası ve Müzik Kariyeri

Son dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran Durmaz, 2020 yılında Peşimde adlı ilk single'ını yayınlayarak müzik dünyasına adım attı. YouTube üzerinden içerik üretmeye devam eden Durmaz, şarkı çalışmalarını ve özel hayatını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.

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