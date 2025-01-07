Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Durmaz hakkında gözaltı kararı alındı.
Yasa Dışı Bahis Reklamında Sahne Aldı
Soruşturma dosyasına göre, Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı bir konserde DJ olarak sahne aldığı iddia edildi. Durmaz'ın bu görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve ünlü isimle ilgili inceleme başlattı.
Ünlülere Yönelik Kapsamlı Operasyon
Kerimcan Durmaz'ın yanı sıra, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler hakkında soruşturma yürütülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda, 23 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a Ev Hapsi
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adliyede pişman olduklarını ifade eden iki ünlü isim, mahkeme kararıyla ev hapsine çarptırılarak serbest bırakıldı.
Soruşturma Genişliyor
Savcılık, yasa dışı bahis organizasyonlarında rol oynadığı değerlendirilen sosyal medya fenomenleri ve diğer ünlü isimler hakkında detaylı bir inceleme yürütüyor. Kerimcan Durmaz'ın dosyasının da bu kapsamda ele alınacağı belirtildi.
Kerimcan Durmaz Kimdir?
Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Babası restoran işletmecisi, annesi ise ev hanımı olan Durmaz, iki ablasıyla birlikte büyüdü. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Bakü'ye giderek makyörlük yapmaya başladı.
2015 yılında Periscope ve Snapchat üzerinden paylaştığı videolarla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İstanbul'a dönüşünün ardından DJ olarak kariyerine devam etti. Durmaz, 2016-2017 yılları arasında İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasına adım attı.
Tepkilerin Odağında
Kerimcan Durmaz, kariyeri boyunca çeşitli tartışmalarla gündeme geldi. Uçak yolculuğu sırasında yaptığı müstehcen bir paylaşım kamuoyunda büyük tepki topladı. COVID-19 sürecinde ise 65 yaş üstü vatandaşları hedef aldığı sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakkında dava açıldı.
Kozmetik Markası ve Müzik Kariyeri
Son dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran Durmaz, 2020 yılında Peşimde adlı ilk single'ını yayınlayarak müzik dünyasına adım attı. YouTube üzerinden içerik üretmeye devam eden Durmaz, şarkı çalışmalarını ve özel hayatını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.