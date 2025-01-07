Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kerimcan Durmaz (Instagram) Soruşturma Genişliyor Savcılık, yasa dışı bahis organizasyonlarında rol oynadığı değerlendirilen sosyal medya fenomenleri ve diğer ünlü isimler hakkında detaylı bir inceleme yürütüyor. Kerimcan Durmaz'ın dosyasının da bu kapsamda ele alınacağı belirtildi.

Kerimcan Durmaz (Instagram) Kerimcan Durmaz Kimdir? Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Babası restoran işletmecisi, annesi ise ev hanımı olan Durmaz, iki ablasıyla birlikte büyüdü. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Bakü'ye giderek makyörlük yapmaya başladı. 2015 yılında Periscope ve Snapchat üzerinden paylaştığı videolarla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İstanbul'a dönüşünün ardından DJ olarak kariyerine devam etti. Durmaz, 2016-2017 yılları arasında İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasına adım attı.