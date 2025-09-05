İşsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatacak? Eylül ödeme tarihleri ve saatleri

İşsiz kalan vatandaşlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla ödenen işsizlik maaşı, her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Eylül ayı ödemelerinin tarihi ve saati merak konusu olurken, işsizlik maaşı almak isteyenler için gerekli şartlar da araştırılıyor.
İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatıyor?
İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde gerçekleştiriliyor. Ödemeler saat 00.00'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlarken, bankadan bankaya göre hesaba geçiş saatlerinde farklılık yaşanabiliyor.
İşsizlik Maaşı Nedir, Kimler Alabilir?
Sigortalı olarak çalışırken iş akdi sona eren vatandaşlara belirli şartların karşılanması halinde işsizlik maaşı ödeniyor. Ancak bu maaş, işten kendi isteğiyle ayrılanlara verilmiyor. Son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması ve son 120 gün kesintisiz çalışılmış olması gerekiyor.
2025 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
2025 yılı itibarıyla işsizlik maaşı tutarları güncellendi. Buna göre;
En düşük işsizlik maaşı: 10.332 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 20.644 TL