İşsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatacak? Eylül ödeme tarihleri ve saatleri

Sigortalı çalışırken işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı için Eylül dönemi ödemeleri gündemde. Peki işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.09.2025 13:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:52 PAYLAŞ ABONE OL

İşsiz kalan vatandaşlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla ödenen işsizlik maaşı, her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Eylül ayı ödemelerinin tarihi ve saati merak konusu olurken, işsizlik maaşı almak isteyenler için gerekli şartlar da araştırılıyor.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatıyor? İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde gerçekleştiriliyor. Ödemeler saat 00.00'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlarken, bankadan bankaya göre hesaba geçiş saatlerinde farklılık yaşanabiliyor.