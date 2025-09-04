İsmail Kartal kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kariyerindeki başarılar ve futbol geçmişi

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal’ın hayatı merak ediliyor. Peki, İsmail Kartal kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev yaptı?

Giriş Tarihi: 04.09.2025 15:19

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine tecrübeli isim İsmail Kartal'ı getirdi. Sarı-lacivertlilerin başında dördüncü kez görev alacak olan Kartal'ın futbolculuk geçmişi, teknik adamlık kariyeri ve başarıları merak konusu oldu. Peki, İsmail Kartal kimdir, nereli, kaç yaşında?

İsmail Kartal İsmail Kartal Kimdir? Aslen Rizeli olan İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 yılında doğdu. Futbol hayatına Sarıyer'de başlayan Kartal, daha sonrasında Gaziantepspor'a transfer olmuştur. Bu kulüpte geçirdiği iki yılın ardından Sonrasında Fenerbahçe'de 235 maça çıkan İsmail Kartal, 15 gol kaydetti. Milli takımda 8 kez forma giyen teknik direktör, 2 kez U21, 6 kez A Milli düzeyde sahaya çıktı.