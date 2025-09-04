İsmail Kartal kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kariyerindeki başarılar ve futbol geçmişi

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine tecrübeli isim İsmail Kartal'ı getirdi. Sarı-lacivertlilerin başında dördüncü kez görev alacak olan Kartal'ın futbolculuk geçmişi, teknik adamlık kariyeri ve başarıları merak konusu oldu. Peki, İsmail Kartal kimdir, nereli, kaç yaşında?
İsmail Kartal Kimdir?
Aslen Rizeli olan İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 yılında doğdu. Futbol hayatına Sarıyer'de başlayan Kartal, daha sonrasında Gaziantepspor'a transfer olmuştur. Bu kulüpte geçirdiği iki yılın ardından Sonrasında Fenerbahçe'de 235 maça çıkan İsmail Kartal, 15 gol kaydetti. Milli takımda 8 kez forma giyen teknik direktör, 2 kez U21, 6 kez A Milli düzeyde sahaya çıktı.
İsmail Kartal Hangi Takımlarda Görev Aldı?
Teknik direktör İsmail Kartal, futbol hayatına Sarıyer'de başladı. Ardından Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada geçirdiği iki senenin ardından Fenerbahçe'de yer aldı. Fenerbahçe'de geçirdiği sürenin ardından Denizlispor ve Adanaspor'da bulundu.
İsmail Kartal Hangi Takımları Çalıştırdı?
52 Yaşındaki İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerine Kardemir Karabükspor'da başladı. Sivasspor'u Süper Lig'e çıkararak dikkat çektikten sonra Mardinspor, Malatyaspor, Orduspor ve Konya Şekerspor'da görev aldı. 2014-2014 sezonunda ise Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak sahaya çıkan Kartal burada dergi galibiyetleri yaşadı. Ardından Eskişehirspor ve Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör, başkent ekibini Süper Lig'e yükseltme başarısını gösterdi.