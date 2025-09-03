iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte muhtemel fiyat listesi

Teknoloji dünyasında merakla beklenen Apple etkinliği için tarih belli oldu. Yeni modellerin fiyatı ve Türkiye satış tarihi şimdiden araştırılıyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak?

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Apple, her yıl eylül ayında düzenlediği etkinlik ile yeni iPhone modellerini duyuruyor. Geçtiğimiz günlerde de etkinlik tarihi duyuruldu.

iPhone iPhone 17 Ne Zaman Çıkacak? Teknolojiseverlerin büyük bir merakla beklediği Apple etkinliği her sene olduğu gibi bu sene de eylül ayında gerçekleşecek. Apple CEO'su Tim Cook'un yaptığı açıklamaya göre yeni ürünler 9 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'da tanıtılacak.