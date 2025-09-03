iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte muhtemel fiyat listesi

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Apple, her yıl eylül ayında düzenlediği etkinlik ile yeni iPhone modellerini duyuruyor. Geçtiğimiz günlerde de etkinlik tarihi duyuruldu.
iPhone 17 Ne Zaman Çıkacak?
Teknolojiseverlerin büyük bir merakla beklediği Apple etkinliği her sene olduğu gibi bu sene de eylül ayında gerçekleşecek. Apple CEO'su Tim Cook'un yaptığı açıklamaya göre yeni ürünler 9 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'da tanıtılacak.
iPhone 17 Özellikleri Neler?
Apple, henüz resmi özellikleri açıklamadı ancak ortaya çıkan sızıntılara göre birçok özellik öne çıkıyor.
Daha hızlı işlemci: Yeni Nesil A19 Bionic işlemcisiyle yüksek performans.
Gelişmiş kamera: Düşük ışık performansında büyük ilerleme ve 8k video desteği.
Yapay zeka entegrasyonu: iOS 19 ile gelen yapay zeka destekli fotoğraf, video ve güvenlik özellikleri.
Pil ömrü: Daha uzun kullanım süresi ve hızlı şarj desteği.
Ekran teknolojisi: Pro serisinde 120Hz ProMotion ekranın daha da geliştirilmiş bir versiyonu bekleniyor.
Apple Etkinliğinde Hangi Ürünler Tanıtılacak?
9 Eylül'de gerçekleşecek etkinlikte iPhone 17 serisi yer alacak. Bu seri içerisinde ise iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri bulunacak. Aynı zamanda Apple Watch Series 11 ve Ultra 3 modelleri sahneye çıkacak. Kablosuz kulaklık kategorisinde ise AirPods Pro 3'ün tanıtılması bekleniyor.
iPhone 17 Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Apple tarafından iPhone 17 serisinin resmi fiyatları henüz açıklanmadı ancak finans alanında önemli bir yere sahip olan JPMorgan bazı tahminlerde bulundu. Buna göre iPhone 17 serisinin başlangıç fiyat listesi şu şekilde:
iPhone 17: 799 dolar
iPhone 17 Air: 899-949 dolar
iPhone 17 Pro: 1.099 dolar
iPhone 17 Pro Max: 1.199 dolar