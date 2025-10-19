IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim ayında açıklanacak enflasyon verilerinin ardından Yeniden Değerleme Oranı belli olacak. Bu oran, 2026 yılının başından itibaren vergi, harç ve cezalarda otomatik artış anlamına geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bu oran artırılabiliyor veya düşürülebiliyor. Ancak aksi yönde bir karar alınmadığı takdirde, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni oranlar yürürlüğe girecek.
Her cihazın kendine özgü olan 15 haneli IMEI numarası, telefonun kutusunda, fatura üzerinde ve cihazın ayarlar menüsünde yer alıyor. Bu numara üzerinden yapılan kayıt işlemi, telefonun Türkiye'de yasal olarak kullanılabilmesini sağlıyor.
2025'TE IMEI KAYIT ÜCRETİ 45 BİN TL'YE YÜKSELDİ
2024 yılında 31.692 TL olarak belirlenen IMEI kayıt ücreti, 2025 yılı başında %45 oranında artışla 45.614 TL'ye çıktı. Bu artış, yeniden değerleme oranı doğrultusunda otomatik olarak gerçekleşti.
2026 İÇİN TAHMİN
Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, 2026 yılı için IMEI kayıt ücretinin 56 bin TL civarında olması bekleniyor. Bu tahmin, 2025 yılı yeniden değerleme oranı ile birlikte olası enflasyon etkileri dikkate alınarak hesaplanıyor.
Yeni oranların 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Resmî rakamlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
IMEI NEDİR?
IMEI (International Mobile Equipment Identity), cep telefonlarına ve bazı elektronik cihazlara özel olarak verilen 15 haneli kimlik numarasıdır. Bu numara, her cihaz için benzersizdir ve cihazın kimliğini uluslararası düzeyde tanımlar. IMEI numarası; telefonun kutusunda, fatura üzerinde veya cihazın ayarlar > hakkında kısmında bulunur.
IMEI numarası sayesinde telefonların yasal durumu kontrol edilebilir. Kayıt dışı ya da çalıntı cihazlar bu sistem üzerinden tespit edilip iletişime kapatılabilir. Türkiye'de yurt dışından alınan telefonların kullanılabilmesi için bu numara üzerinden BTK'ya IMEI kaydı yapılması zorunludur.