IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?

Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, 2026 yılı için IMEI kayıt ücretinin 56 bin TL civarında olması bekleniyor. Bu tahmin, 2025 yılı yeniden değerleme oranı ile birlikte olası enflasyon etkileri dikkate alınarak hesaplanıyor.

A Haber Foto Arşiv

IMEI NEDİR?

IMEI (International Mobile Equipment Identity), cep telefonlarına ve bazı elektronik cihazlara özel olarak verilen 15 haneli kimlik numarasıdır. Bu numara, her cihaz için benzersizdir ve cihazın kimliğini uluslararası düzeyde tanımlar. IMEI numarası; telefonun kutusunda, fatura üzerinde veya cihazın ayarlar > hakkında kısmında bulunur.

IMEI numarası sayesinde telefonların yasal durumu kontrol edilebilir. Kayıt dışı ya da çalıntı cihazlar bu sistem üzerinden tespit edilip iletişime kapatılabilir. Türkiye'de yurt dışından alınan telefonların kullanılabilmesi için bu numara üzerinden BTK'ya IMEI kaydı yapılması zorunludur.