Haberler Liste Haberleri Hollywood yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu

Quentin Tarantino’nun Pulp Fiction filminde canlandırdığı Zed karakteriyle sinema tarihine adını yazdıran Peter Greene’den acı haber geldi. 60 yaşındaki oyuncu, evinde hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:00
Pulp Fiction ve The Mask gibi ikonik yapımlarda unutulmaz kötü karakterlere hayat veren Peter Greene, New York'un Lower East Side bölgesindeki dairesinde ölü bulundu.

MENAJERİNDEN DUYGUSAL VEDA

Greene'in 10 yılı aşkın süredir menajerliğini yapan Gregg Edwards, acı haberi doğruladı. Edwards, oyuncu için: "Gerçekten kuşağımızın en büyük karakter oyuncularından biriydi. Kalbi herkesten büyüktü. Onu çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Edwards ayrıca Greene'in dairesinde 24 saatten uzun süre müzik çaldığının komşular tarafından fark edilmesi üzerine sağlık kontrolü yapıldığını da aktardı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamaması üzerine yapılan sağlık kontrolünde Greene'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yetkililer, ölüm nedeninin henüz netleşmediğini ve tıbbi incelemenin sürdüğünü açıkladı. İlk bulgularda şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

KÖTÜ ADAM ROLLERİYLE İKONLAŞTI

1965 doğumlu Peter Greene, 1990'lı yılların Hollywood sinemasında özellikle sert ve karanlık karakterleriyle öne çıktı. Pulp Fiction'daki Zed rolünün yanı sıra The Mask, The Usual Suspects ve Training Day gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkan Greene, karakter oyunculuğunun önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

HAYRANLARINDAN DUYGUSAL MESAJLAR

Ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medyada pek çok sinemasever ve hayranı taziye mesajları paylaştı. Greene'nin özellikle Pulp Fiction'daki performansı, "unutulmaz kötü karakterler" listelerinde sık sık yer alıyordu.

Peter Greene'in ölümüne ilişkin resmi açıklamaların, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanması bekleniyor. Sinema dünyası, kendine has tarzıyla iz bırakan bir isme veda ediyor.

