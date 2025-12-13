Hollywood yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu

Pulp Fiction ve The Mask gibi ikonik yapımlarda unutulmaz kötü karakterlere hayat veren Peter Greene , New York'un Lower East Side bölgesindeki dairesinde ölü bulundu.

Kaynak: Sosyal medya

MENAJERİNDEN DUYGUSAL VEDA

Greene'in 10 yılı aşkın süredir menajerliğini yapan Gregg Edwards, acı haberi doğruladı. Edwards, oyuncu için: "Gerçekten kuşağımızın en büyük karakter oyuncularından biriydi. Kalbi herkesten büyüktü. Onu çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Edwards ayrıca Greene'in dairesinde 24 saatten uzun süre müzik çaldığının komşular tarafından fark edilmesi üzerine sağlık kontrolü yapıldığını da aktardı.