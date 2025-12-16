Hande Erçel taşınıyor mu? "Londra'da 200 milyon liraya ev aldı"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminin zirvesinde. Hakan Sabancı ile yollarını ayıran Erçel'in yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddia edildi.
"DAHA ÇOK YENİ"
Geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülenen Erçel de bu ilişkiyi kabul etti. Güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet"
LONDRA'YA MI YERLEŞİYOR?
Son olarak "Gel Konuşalım" programında güzel oyuncu Hande Erçel hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Programda, ünlü oyuncunun Londra'da yaşamaya karar verdiği ve bir reklam çekimi için 30 milyon lira aldığı öne sürüldü.
"200 MİLYON LİRALIK EV" İDDİASI
İşte Ece Erken'in açıklaması:
"Ben haberimin arkasındayım. Her ne kadar ev alınmadı deseler de, Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli ve herkesin tanıdığı bir kaynaktan öğrendim."
Bu "bomba" iddiaların ardından gözler Hande Erçel cephesinden gelecek açıklamaya çevrildi.