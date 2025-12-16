Hande Erçel taşınıyor mu? "Londra'da 200 milyon liraya ev aldı"

Ünlü oyuncu Hande Erçel , hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminin zirvesinde. Hakan Sabancı ile yollarını ayıran Erçel'in yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Yapımcı Onur Güvenatam / Kaynak: Sosyal medya

"DAHA ÇOK YENİ"

Geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülenen Erçel de bu ilişkiyi kabul etti. Güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet"