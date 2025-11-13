Haberler Liste Haberleri Grace Kelly 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Grace Kelly 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 22:30 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 22:37
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programda yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Grace Kelly 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?

A: Adının baş harfi "G" olanları

B: 40 yaşında olanları

C: Akrep burcu olanları

D: Mavi gözlü olanları

Cevap: C

