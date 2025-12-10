Gözleri KaraDeniz’de şok gerçek! Kaza denilen ölüm meğer...

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu Gözleri KaraDeniz dizisi, dün akşam yayınlannan yeni bölümüyle adeta nefes kesti.
15. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azil'i vurulmaktan Sancar kurtarmıştır. Azil ve Güneş konuşup yeniden demeye ancak daha ağırdan almaya karar verirler. Fakat düğün günü terk edilmeyi hazmedemeyen Güneş, sürekli Azil'e laf sokar.
Peri, İstanbul'a dönmemiştir. Mehmet ile son kez yüzleşmek ister. Nermin ise Güneş'in iyilik meleği rolünü oynar ailesinden ona kalan mülkleri vereceğini söyler. Kız istemek için yeni plan yapan ekip reddedilir.