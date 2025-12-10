Gözleri KaraDeniz’de şok gerçek! Kaza denilen ölüm meğer...

Kaynak: ATV

Sado, Havva ile aralarını düzeltmeleri için Nermin'e gelir. Konseyi karıştıranları öğrenen Osman Maçari, herkesten hesap sormaya başlar. Azil ve Güneş ise tesadüfen gittikleri yerde büyük bir gerçeği, Güneş'in ailesinin aslında kaza değil bizzat öldürüldüklerini öğrenirler.

