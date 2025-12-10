Haberler Liste Haberleri Gözleri KaraDeniz’de şok gerçek! Kaza denilen ölüm meğer...

atv’de Salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın paylaştığı dizi Gözleri KaraDeniz dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu Gözleri KaraDeniz dizisi, dün akşam yayınlannan yeni bölümüyle adeta nefes kesti.

15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil'i vurulmaktan Sancar kurtarmıştır. Azil ve Güneş konuşup yeniden demeye ancak daha ağırdan almaya karar verirler. Fakat düğün günü terk edilmeyi hazmedemeyen Güneş, sürekli Azil'e laf sokar.

Peri, İstanbul'a dönmemiştir. Mehmet ile son kez yüzleşmek ister. Nermin ise Güneş'in iyilik meleği rolünü oynar ailesinden ona kalan mülkleri vereceğini söyler. Kız istemek için yeni plan yapan ekip reddedilir.

Sado, Havva ile aralarını düzeltmeleri için Nermin'e gelir. Konseyi karıştıranları öğrenen Osman Maçari, herkesten hesap sormaya başlar. Azil ve Güneş ise tesadüfen gittikleri yerde büyük bir gerçeği, Güneş'in ailesinin aslında kaza değil bizzat öldürüldüklerini öğrenirler.

