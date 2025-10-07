Haberler Liste Haberleri Gözleri Karadeniz Rize'ye döndü! Karadeniz'in kalbinden yeni kareler

atv’nin Salı akşamları heyecanla izlenen dizisi “Gözleri KaraDeniz” yeni bölümleri için geçtiğimiz günlerde Rize’ye geri dönmüştü. Setten yeni fotoğraflar paylaşıldığı dizi, doğduğu topraklarda Karadeniz’in büyüleyici doğasında yeni bölümleriyle ekrana hazırlık yapıyor.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 12:44
Başrollerini Halit Özgür Sarı, Özge Yağız paylaştığı diziden gelen ilk kareler, Azil, Güneş ve Mehmet arasındaki büyük çatışmaya dair ipuçları verirken hem de Karadeniz'in kendine özgü ruhunu güçlü biçimde yansıtıyor.

Yönetmen koltuğuna Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın birlikte oturduğu dizide, aile, aşk ve sırlarla dolu hikâyenin düğümleri yeniden çözülürken sürpriz karakterlerinde katılacağı diziden gelen yeni kareler, sosyal medyada da beğeni topladı.

Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle her Salı atv'de!

