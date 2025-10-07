Gözleri Karadeniz Rize’ye döndü! Karadeniz’in kalbinden yeni kareler

Başrollerini Halit Özgür Sarı, Özge Yağız paylaştığı diziden gelen ilk kareler, Azil, Güneş ve Mehmet arasındaki büyük çatışmaya dair ipuçları verirken hem de Karadeniz'in kendine özgü ruhunu güçlü biçimde yansıtıyor.

Kaynak: ATV