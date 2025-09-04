Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz, güçlü senaryosu, oyuncu kadrosu ve Karadeniz görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler ise dizinin nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Peki, Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor, dizinin konusu ne?
Gözleri Karadeniz Nerede Çekiliyor?
Dizinin çekimleri, doğal güzellikleriyle ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleştiriliyor. Bölgenin yemyeşil yaylaları, ahşap evleri ve sisli dağları, dizinin atmosferine gerçeklik katıyor. Sahnelerin bir kısmı ise İstanbul'da çekilerek hikâyeye farklı bir mekânsal çeşitlilik sağlanıyor.
Gözleri Karadeniz Dizisi Konusu Ne?
Dizinin merkezinde, Karadeniz'de büyüyen Azil Kaptan'ın (Halit Özgür Sarı) hikayesi yer alıyor. Annesini kaybetmesiyle birlikte geçmişine dair büyük bir sır öğrenen Azil, Maçari ailesinin kayıp varisi olduğunu fark eder. Bu gelişme onu Rize'den İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa çıkarır.
Azil'in kaderi, tesadüfen tanıştığı Güneş Aydınay (Özge Yağız) ile kesişir. Mehmet Maçari'nin (Mustafa Açılan) hapisten çıkışıyla birlikte dengeler değişirken, Azil'in vicdanı ve kimliği arasında verdiği sınav izleyiciye güçlü bir dramatik anlatı sunuyor.
Gözleri Karadeniz Dizisi Oyuncu Kadrosu
Dizinin oyuncu kadrosu oldukça iddialı isimlerden oluşuyor. Kadroda Halit Özgür Sarı, Özge Yağız, Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu yer alıyor.