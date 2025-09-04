Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV’nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz, ilk bölümüyle ekrana geldi. Karadeniz’in büyüleyici doğasında çekilen dizinin detayları ve oyuncu kadrosu izleyicilerin merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 04.09.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:53 PAYLAŞ ABONE OL

ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz, güçlü senaryosu, oyuncu kadrosu ve Karadeniz görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler ise dizinin nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Peki, Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor, dizinin konusu ne?

Gözleri Karadeniz dizi Gözleri Karadeniz Nerede Çekiliyor? Dizinin çekimleri, doğal güzellikleriyle ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleştiriliyor. Bölgenin yemyeşil yaylaları, ahşap evleri ve sisli dağları, dizinin atmosferine gerçeklik katıyor. Sahnelerin bir kısmı ise İstanbul'da çekilerek hikâyeye farklı bir mekânsal çeşitlilik sağlanıyor.