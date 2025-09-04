Google ne zaman kuruldu, sahibi kim? Türkiye’de ilk ne zaman kullanıldı?

Milyarlarca kullanıcının günlük yaşamında vazgeçilmez bir araç haline gelen Google, 4 Eylül Perşembe günü yaşanan büyük erişim sorunu ile dikkat çekti. Kullanıcılar yaklaşık bir saat boyunca arama motoruna erişim sağlayamazken, internette Google'ın ne zaman kurulduğu ve sahibi kim olduğu gibi sorular da hızla gündeme oturdu.
Google Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu?
Google, 4 Eylül 1998 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin tarafından Kaliforniya'da özel bir şirket olarak kuruldu. Şirketin temel amacı, dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmekti.
2004 yılında halka arz edilen Google, kısa sürede milyarlarca kullanıcıya hizmet sunan bir dev haline geldi. Şirket 22 yıldır arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklarla büyümeye devam ediyor. Ayrıca Google, Türkiye'deki faaliyetlerine 2006 yılında başladı.
Google Kurucuları Kimdir?
Larry Page ve Sergey Brin, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyken Google'ın temellerini attı. Araştırma projeleriyle başlayan süreç, 1998'de şirketin resmen kurulmasıyla ticari bir boyut kazandı. İlk çalışan ise Stanford Üniversitesi'nden Craig Silverstein oldu.
Page ve Brin, teknoloji dünyasında "Google Guys" olarak anılıyor. 2005 yılından itibaren ise Google doğum gününü her yıl 27 Eylül'de kutluyor
Google İsminin Anlamı Ne?
Google adının kökeni, 1920'lerde Amerikalı matematikçi Edward Kasner'in yeğeni Milton Sirotta'dan çıkan "googol" terimine dayanıyor. Bu terim, 1'in ardından 100 sıfırın gelmesiyle oluşan devasa bir sayıyı ifade ediyor.
2006 yılında "Google" kelimesi resmi olarak Oxford İngilizce Sözlüğü'ne fiil olarak eklendi. Şirketin kendi açıklamasına göre, Google ismi matematiksel büyüklük ve bilgiye ulaşma vizyonunu temsil ediyor.