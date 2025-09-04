Google ne zaman kuruldu, sahibi kim? Türkiye’de ilk ne zaman kullanıldı?

Milyarlarca kullanıcının günlük yaşamında vazgeçilmez bir araç haline gelen Google , 4 Eylül Perşembe günü yaşanan büyük erişim sorunu ile dikkat çekti. Kullanıcılar yaklaşık bir saat boyunca arama motoruna erişim sağlayamazken, internette Google'ın ne zaman kurulduğu ve sahibi kim olduğu gibi sorular da hızla gündeme oturdu.

GOOGLE

Google Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu?

Google, 4 Eylül 1998 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin tarafından Kaliforniya'da özel bir şirket olarak kuruldu. Şirketin temel amacı, dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmekti.

2004 yılında halka arz edilen Google, kısa sürede milyarlarca kullanıcıya hizmet sunan bir dev haline geldi. Şirket 22 yıldır arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklarla büyümeye devam ediyor. Ayrıca Google, Türkiye'deki faaliyetlerine 2006 yılında başladı.