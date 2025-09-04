Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Parola sıfırlama ve adım adım Google hesap güvenliği

Günümüzde en çok kullanılan e-posta servislerinden biri olan Gmail, Google Hesabı üzerinden YouTube, Google Drive ve birçok uygulamaya erişim sağlıyor. Google servilerine erişim sorunu yaşanmasının ardından Gmail şifrelerinin çalışmış olma ihtimali gündeme geldi. Ele geçirilme ihtimali olan şifre ise ciddi güvenlik sorunlarına yol açabiliyor. Peki Gmail şifresi nasıl değiştirilir, parola nasıl sıfırlanır? İşte merak edilen tüm detaylar...