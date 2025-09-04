Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Parola sıfırlama ve adım adım Google hesap güvenliği

Günümüzde en çok kullanılan e-posta servislerinden biri olan Gmail, Google Hesabı üzerinden YouTube, Google Drive ve birçok uygulamaya erişim sağlıyor. Google servilerine erişim sorunu yaşanmasının ardından Gmail şifrelerinin çalışmış olma ihtimali gündeme geldi. Ele geçirilme ihtimali olan şifre ise ciddi güvenlik sorunlarına yol açabiliyor. Peki Gmail şifresi nasıl değiştirilir, parola nasıl sıfırlanır? İşte merak edilen tüm detaylar...
GMAİL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Gmail ya da Google Hesabı şifrenizi değiştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:
🔹Cihazınızın ayarlarını açın. Telefon ya da bilgisayardan "Google Hesabınızı Yönet" bölümüne girin.
🔹Güvenlik ve oturum açma sekmesinde yer alan "Google'da oturum açma" bölümünden Şifre seçeneğine tıklayın.
🔹Güçlü bir şifre oluşturun ve "Şifreyi Değiştir" seçeneğine dokunun.
🔹Şifrenizi oluştururken harf, rakam ve özel karakter kombinasyonu kullanın.
PAROLA SIFIRLAMA ADIMLARI NELER?
Eğer şifrenizi unuttuysanız, Google'ın sunduğu kurtarma adımlarını izleyebilirsiniz:
🔸Hesap kurtarma adımlarında kimliğinizi doğrulamanız için size bazı sorular yöneltilir.
🔸Sonrasında size bir e-posta yöneltilir.
🔸Onay maili gelmezse Spam veya Toplu Posta klasörünüzü kontrol edin.
🔸Hesabınızı oluştururken eklediğiniz yedek e-posta adreslerini deneyin.
ŞİFRE DEĞİŞTİRİLDİKTEN SONRA NE OLUR?
Gmail/Google Hesabı şifrenizi değiştirdiğinizde, güvenlik amacıyla aşağıdakiler hariç tüm cihazlardan oturum kapanır. Böylece hesabınız olası saldırılara karşı korunmuş olur.