'Prens' dizisiyle tanınan Giray Altınok, katıldığı bir davette 'ne olursa emekli olursunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Ünlü oyuncu, esprili ifadeleriyle, herkesi güldürdü.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:14
Giray Altınok’tan esprili emeklilik açıklaması!

"Prens" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Giray Altınok, katıldığı bir davette yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Muhabirlerin yönelttiği "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusuna Altınok'un verdiği yanıt hem güldürdü hem de düşündürdü.

"AKLIMDA BİR RAKAM VAR..."

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Önce esprili bir çıkış yapan Altınok, "Aklımda bir rakam var, ona ulaşınca" diyerek herkesi gülümsetti.

"EVİMİZİ ARABAMIZI ALDIK"

Ardından daha samimi bir açıklama yapan oyuncu, "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter, çok şükür" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Altınok'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, oyuncunun esprili yanıtına yorum yağdırdı. Bazıları Altınok'un emeklilik planlarını desteklerken, bazıları ise "Daha erken, bırakma" yorumlarıyla oyuncunun kariyerine devam etmesini istedi.

