Gemini düzeldi mi, Google Maps çalışıyor mu? Google servislerinde küresel erişim sorunu çözüldü mü?

4 Eylül Perşembe günü itibarıyla sabah 09-10 saatlerinde Google servislerinde erişim sorunu yaşandı. Platformlara giriş yapamayan kullanıcılar “Gemini düzeldi mi, Google Maps çalışıyor mu?” sorularına yanıt aranıyor. Peki sorun çözüldü mü? Google resmi açıklama yaptı mı? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 04.09.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:31 PAYLAŞ ABONE OL

4 Eylül 2025 sabahından itibaren dünya genelinde Google servislerine erişimde sorunlar yaşandı. Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden itibaren Gmail, Gemini, YouTube ve diğer Google servislerine erişim sağlayamadı.

Gemini çöktü mü, Google Maps neden çalışmıyor? (Downdetector) GEMİNİ DÜZELDİ Mİ? Google'ın yapay zeka destekli uygulaması Gemini de aynı şekilde sabah saatlerinden bu yana kullanıcıların erişim sorunları yaşadığı platformlar arasında yer aldı. Bağlantı hataları ve uygulamanın açılmaması, özellikle mobil kullanıcıları olumsuz etkiledi. Saat 11.29 itibarıyla Gemine'de erişimin sorununun düzeldiği görülüyor.