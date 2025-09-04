Haberler Liste Haberleri Gemini düzeldi mi, Google Maps çalışıyor mu? Google servislerinde küresel erişim sorunu çözüldü mü?

4 Eylül Perşembe günü itibarıyla sabah 09-10 saatlerinde Google servislerinde erişim sorunu yaşandı. Platformlara giriş yapamayan kullanıcılar “Gemini düzeldi mi, Google Maps çalışıyor mu?” sorularına yanıt aranıyor. Peki sorun çözüldü mü? Google resmi açıklama yaptı mı? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:31
4 Eylül 2025 sabahından itibaren dünya genelinde Google servislerine erişimde sorunlar yaşandı. Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden itibaren Gmail, Gemini, YouTube ve diğer Google servislerine erişim sağlayamadı.

GEMİNİ DÜZELDİ Mİ?

Google'ın yapay zeka destekli uygulaması Gemini de aynı şekilde sabah saatlerinden bu yana kullanıcıların erişim sorunları yaşadığı platformlar arasında yer aldı. Bağlantı hataları ve uygulamanın açılmaması, özellikle mobil kullanıcıları olumsuz etkiledi. Saat 11.29 itibarıyla Gemine'de erişimin sorununun düzeldiği görülüyor.

A Haber canlı yayınına bağlanan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, sadece Türkiye'de değil, farklı ülkelerde de benzer kesintilerin yaşandığını açıkladı. Kınık, son dönemde artan "şifre güvenliği" tartışmalarına dikkat çekerek, Google'ın tüm hizmetleri durdurmuş olabileceğini ifade etti.

GOOGLE'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bu kesintilere dair Google'dan henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

