Gemini düzeldi mi, Google Maps çalışıyor mu? Google servislerinde küresel erişim sorunu çözüldü mü?

4 Eylül 2025 sabahından itibaren dünya genelinde Google servislerine erişimde sorunlar yaşandı. Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden itibaren Gmail, Gemini, YouTube ve diğer Google servislerine erişim sağlayamadı.
GEMİNİ DÜZELDİ Mİ?
Google'ın yapay zeka destekli uygulaması Gemini de aynı şekilde sabah saatlerinden bu yana kullanıcıların erişim sorunları yaşadığı platformlar arasında yer aldı. Bağlantı hataları ve uygulamanın açılmaması, özellikle mobil kullanıcıları olumsuz etkiledi. Saat 11.29 itibarıyla Gemine'de erişimin sorununun düzeldiği görülüyor.
A Haber canlı yayınına bağlanan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, sadece Türkiye'de değil, farklı ülkelerde de benzer kesintilerin yaşandığını açıkladı. Kınık, son dönemde artan "şifre güvenliği" tartışmalarına dikkat çekerek, Google'ın tüm hizmetleri durdurmuş olabileceğini ifade etti.