Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 olağanüstü genel kurul tarihi ve adaylar

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından teknik direktör Jose Morinho ile yolları ayırdı. Bunun üzerine Başkan Ali Koç ve yönetimi, alınan kararla birlikte eylül ayında seçime gidileceğini duyurdu. Bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe seçiminin yapılacağı tarih belli oldu.