Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 olağanüstü genel kurul tarihi ve adaylar

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından teknik direktör Jose Morinho ile yolları ayırdı. Bunun üzerine Başkan Ali Koç ve yönetimi, alınan kararla birlikte eylül ayında seçime gidileceğini duyurdu. Bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe seçiminin yapılacağı tarih belli oldu.
Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman?
Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında göre seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Eğer ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanmazsa seçim 20-21 Eylül 2025 tarihlerine ertelenecek.
Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Nerede Olacak?
Fenerbahçelilerin takipte olacağı genel kurul toplantısının saat 10.30'da Chobani Stadı yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanlık Seçimine Kimler Aday Olacak?
Sarı-lacivertli camiada aday olacak isimler, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek. Seçimde mevcut başkan Ali Koç, koltuğunu korumak için yeniden aday olacak. Koç'un rakipleri arasında ise Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Saadettin Saran gibi isimlerin yer alacağı belirtiliyor.