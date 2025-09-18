Eylül ayı İOKBS ve PYBS burs ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

Eylül 2025 burs ödemeleri öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ay düzenli olarak yatırılan İOKBS bursları, maddi destek ihtiyacı olan öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bursların yatıp yatmadığı ise e-Okul ve e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Peki eylül ayı burs ödemeleri hesaplara geçti mi? İşte İOKBS (PYBS) burs sorgulama adımları…

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), diğer adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), bu yıl 5, 6, 7, 8. sınıfların yanı sıra hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Nisan ayında gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden duyuruldu. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ise şimdi gözlerini Eylül 2025 ödemelerine çevirdi. Peki burs parası hesaplara yattı mı?

A Haber Foto Arşiv Eylül 2025 Burs Ödemeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ay 25'ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödemelerin genellikle ayın 24'ü ile 25'i arasında gerçekleştiği görülüyor.