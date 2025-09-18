Eylül ayı İOKBS ve PYBS burs ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), diğer adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), bu yıl 5, 6, 7, 8. sınıfların yanı sıra hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Nisan ayında gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden duyuruldu.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler ise şimdi gözlerini Eylül 2025 ödemelerine çevirdi. Peki burs parası hesaplara yattı mı?
Eylül 2025 Burs Ödemeleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ay 25'ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödemelerin genellikle ayın 24'ü ile 25'i arasında gerçekleştiği görülüyor.
Bazı illerde ödemelerin daha erken başladığına dair öğrenci geri bildirimleri bulunsa da, sistemsel gecikmeler nedeniyle bursların ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ödemeler, Vakıfbank ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılırken, öğrenciler kimlik belgeleriyle burslarını PTT şubelerinden veya banka hesaplarından çekebiliyor.
Eğer eylül ödemesi henüz hesaplara geçmediyse, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden ödeme durumunu kontrol edebilir.