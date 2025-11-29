Eski Survivor Pınar Saka bombayı patlattı! "Her şeyi ağlayarak elde etti"

"Sema, dünyadan mağduriyetten sorumlu devlet bakanı. Hala pişman değilim, onları hak ettiğini düşünüyorum. Hayatında elde ettiği her şeyi ağlayarak elde ettiği için artık bunu kas hafızası yapmış."

Sema için "Hayatındaki her şeyi ağlayarak elde etti" ifadelerini kullanan Saka, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kaynak: Instagram

"İNSANLAR DOĞAL OLMALI"

Pınar Saka, yarışmadaki insan ilişkilerine ve davranışlara da değinerek, "Benim gözümde haklı olmak, haksız olmak umurumda değil. İnsanlar orada doğal olmalı. Sen rol yapan biriysen bunu desteklemiyorum, saygı da duymuyorum" dedi.

Saka, 2024 yılında konseyde yaşanan fakat ekrana yansımayan bir olaya da değindi.

Saka, o dönemde Merve ve Nagihan'ın Sema'ya "Aaa bu halin ne? Kolların tombiş tombiş, yeni doğum yapıp gelmiş gibisin" sözlerini söylediğini belirterek, bölüm yayınlanmadığı için kendi ifadelerinin doğrudan hedefte gibi göründüğünü ifade etti.