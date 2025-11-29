Eski Survivor Pınar Saka bombayı patlattı! "Her şeyi ağlayarak elde etti"

Survivor macerası erken biten Pınar Saka, konuk olduğu bir YouTube kanalında, eski yarışmacı Sema Aydemir'i hedef aldı.
"MAĞDURİYETTEN SORUMLU DEVLET BAKANI"
Sema için "Hayatındaki her şeyi ağlayarak elde etti" ifadelerini kullanan Saka, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sema, dünyadan mağduriyetten sorumlu devlet bakanı. Hala pişman değilim, onları hak ettiğini düşünüyorum. Hayatında elde ettiği her şeyi ağlayarak elde ettiği için artık bunu kas hafızası yapmış."
"İNSANLAR DOĞAL OLMALI"
Pınar Saka, yarışmadaki insan ilişkilerine ve davranışlara da değinerek, "Benim gözümde haklı olmak, haksız olmak umurumda değil. İnsanlar orada doğal olmalı. Sen rol yapan biriysen bunu desteklemiyorum, saygı da duymuyorum" dedi.
Saka, 2024 yılında konseyde yaşanan fakat ekrana yansımayan bir olaya da değindi.
Saka, o dönemde Merve ve Nagihan'ın Sema'ya "Aaa bu halin ne? Kolların tombiş tombiş, yeni doğum yapıp gelmiş gibisin" sözlerini söylediğini belirterek, bölüm yayınlanmadığı için kendi ifadelerinin doğrudan hedefte gibi göründüğünü ifade etti.
Saka, "Çok hızlı bir gözlem yeteneğim var. Kimin canını yakacağımı hemen anlarım. Yakmak istersem yakarım." diyerek dikkatleri üzerine çekti.
2017'de ilk kez yarışmaya katıldığı dönemi de hatırlayan Saka, o zaman hissettiklerini "Koca koca Legoların arasında 'biz ne yapıyoruz?' hissiyatı geliyordu. Bana hiç hırs gelmedi" sözleriyle anlattı.
"ŞAMPİYON OLMASINI İSTEMEM"
Eski yarışmacı Batuhan Karacakaya ile ilişkisine dair konuşan Saka, "Batuhan ile anlaşmam olmadı. Batuhan'ı ben çok severim. Ayrılırken de 'Beni en iyi sen anlarsın' dedi. Batuhan kendisini ortada konumlandırmak istedi" dedi.
Son olarak Survivor'daki şampiyonluk yarışına da değinen Saka, "Sema'nın şampiyon olmasını istemem" ifadelerini kullandı.