Emine Yıldırımcan dosyasında kan donduran detaylar! Öldürülen diğer kişi kim?

Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası 30 yıl önce sırra kadem basan küçük kızın akıbetinin öğrenilmesi için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Anne Raziye Yıldız'ın şüpheli açıklamaları dikkat çekti.
Gözyaşları içinde cinayeti itiraf eden Yıldız, kızını Ercan Yılmaz'ın katlettiği öne sürdü. Korktuğu için bunca zaman sustuğunu söyleyen Raziye Yıldız, Ercan'ın üzerinden menfaat sağladığını da anlattı.
Kızının başına gelenleri anlatması ve cesedin yerini söylemesi beklenen anne tehdit edildiği için bunca zaman sustuğunu iddia etti.
Üvey baba Ercan Yılmaz'ın kızları da babalarının bu cinayeti işlediğini doğruladı. Küçük yaşta akılalmaz şeyler yaşadıklarını söyleyen kızlar cinayet gününü hatırladıklarını Emine'nin babaları tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.
Hakkındaki iddiaları reddeden üvey baba hakkında yayına telefon yağdı.
Kendi öz kızlarını istismardan, cinayete kadar hakkında birçok suçlama yapılan Ercan Yılmaz'ın rahat tavırları tepki topladı.
ÇİFTE CİNAYET İTİRAFI
Küçük kızın annesi Raziye Yıldız yıllar sonra gerçeği itiraf etti. Ercan Yılmaz'ın kızına gerçekleri anlatan Raziye Yıldız, "Ben hiçbir şey yapmadım, kızımın cenazesini çuvala koyup İskenderun'da attı" dedi.
Kan donduran sözlerin ardından Yıldız'dan bir itiraf daha geldi!
ÇETREFİL SARMALININ KİLİT İSMİ "ANNE"
Raziye, Ercan Yılmaz'ın bir arkadaşını darbettiğini ardından öldürdüğünü iddia etti.
Adana Yüreğir'de öldürüldüğü iddia edilen adamın kimliği henüz belli olmadı.