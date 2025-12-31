Emine Yıldırımcan dosyasında kan donduran detaylar! Öldürülen diğer kişi kim?

Emine Yıldırımcan 'ın kuzeni ve amcası 30 yıl önce sırra kadem basan küçük kızın akıbetinin öğrenilmesi için Müge Anlı 'nın kapısını çaldı. Anne Raziye Yıldız 'ın şüpheli açıklamaları dikkat çekti.

Gözyaşları içinde cinayeti itiraf eden Yıldız, kızını Ercan Yılmaz 'ın katlettiği öne sürdü. Korktuğu için bunca zaman sustuğunu söyleyen Raziye Yıldız, Ercan'ın üzerinden menfaat sağladığını da anlattı.

Kaynak: ATV

Kızının başına gelenleri anlatması ve cesedin yerini söylemesi beklenen anne tehdit edildiği için bunca zaman sustuğunu iddia etti.

Üvey baba Ercan Yılmaz'ın kızları da babalarının bu cinayeti işlediğini doğruladı. Küçük yaşta akılalmaz şeyler yaşadıklarını söyleyen kızlar cinayet gününü hatırladıklarını Emine'nin babaları tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.