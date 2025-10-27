Ege’de korkutan deprem! AFAD son dakika: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa...

Ege Denizi açıklarında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk sarsıntı saat 10.12'de 4.0 (Mw) büyüklüğünde, ikinci deprem ise 10.17'de 3.7 (Mw) büyüklüğünde kaydedildi. Yüzeye yakın gerçekleşen bu depremlerin merkez üssü Ayvacık'a yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta deniz açıklarında bulundu.