Ege’de korkutan deprem! AFAD son dakika: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa...

Ege Denizi açıklarında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk sarsıntı saat 10.12'de 4.0 (Mw) büyüklüğünde, ikinci deprem ise 10.17'de 3.7 (Mw) büyüklüğünde kaydedildi. Yüzeye yakın gerçekleşen bu depremlerin merkez üssü Ayvacık'a yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta deniz açıklarında bulundu.
Depremin teknik verileri:
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:17:07 TSİ
Enlem:39.47 N
Boylam:25.91 E
Derinlik:13.19 km
AFAD 27 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-27 10:12:26 39.48833 25.91083 13.61 MW 4.0 Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-10-27 09:57:32 39.24139 28.07417 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 09:55:47 38.87583 33.54333 7.0 ML 1.4 Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-10-27 09:43:16 40.81056 27.99389 8.52 ML 1.9 Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-27 09:36:41 36.38361 34.02278 12.78 MW 3.8 Silifke (Mersin)
2025-10-27 09:29:56 39.13417 28.21611 7.01 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:55:07 39.34556 32.98 7.19 ML 1.0 Bala (Ankara)
2025-10-27 08:46:57 39.15167 28.19389 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:41:28 37.42083 37.20278 6.37 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-10-27 08:39:00 39.25889 29.00917 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-27 08:37:11 39.17639 28.17111 7.03 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:30:59 39.24306 29.0175 7.2 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-27 08:08:23 39.18556 28.11389 8.15 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:04:33 39.18056 28.10722 5.53 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 07:59:16 39.18944 28.11222 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 07:25:47 39.21778 28.00028 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 06:49:51 37.10639 28.58833 7.04 ML 0.9 Ula (Muğla)
2025-10-27 06:45:14 39.2275 28.07972 11.39 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 06:44:48 37.46278 37.20306 9.84 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-10-27 06:23:18 37.78583 35.42111 7.0 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2025-10-27 06:09:44 39.19222 28.12278 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 06:06:22 39.15806 28.14028 7.01 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 06:03:00 39.23056 28.21639 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 05:47:29 39.23694 28.05972 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 05:41:30 39.23833 28.94167 12.91 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-10-27 05:22:13 39.61667 27.84083 7.0 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)
2025-10-27 05:21:31 38.02667 37.64139 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2025-10-27 04:53:13 36.94056 29.32361 6.88 ML 1.4 Çameli (Denizli)
2025-10-27 04:18:43 39.72306 38.90611 5.94 ML 2.1 Kemah (Erzincan)
2025-10-27 04:13:43 38.23694 30.97306 7.01 ML 1.2 Yalvaç (Isparta)
2025-10-27 03:56:21 39.26111 28.08917 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 03:48:42 38.25556 38.81 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2025-10-27 03:41:59 37.82611 36.64917 6.95 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)