Çevrimiçi nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı ne?

Türkçe'de bazı kelimeler, günlük kullanımda farklı şekillerde yazıldığından dolayı sık sık karışıklığa neden oluyor. Bunlardan biri de mesajlaşma uygulamalarında ve sosyal medya platformlarında sıklıkla karşılaştığımız "çevrimiçi" ifadesi. Peki, çevrimiçi kelimesi nasıl yazılır?

TDK

ÇEVRİMİÇİ NASIL YAZILIR?

Çevrim içi kelimesi genellikle "çevrimiçi" şeklinde karşımıza çıkıyor. TDK'nın güncel sözlüğüne göre doğru kullanım "çevrim içi"dir. "Çevrimiçi" şeklinde bitişik yazım ise hatalıdır ve sözlükte böyle bir sözcük yer almamaktadır.

TDK

TDK'YE GÖRE ÇEVRİM İÇİ NE ANLAMA GELİYOR?

TDK sözlüğünde "çevrim içi" kelimesi, "bir bilgisayarın sunucuya veya bilgisayar ağına bağlı olarak çalışır durumda bulunması" şeklinde tanımlanır. Günlük kullanımda ise genellikle anlık mesajlaşma uygulamalarında, oyunlarda veya sosyal medya platformlarında bir kişinin aktif olarak sistemde bulunduğunu ifade eder.