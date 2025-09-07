CANLI VOLEYBOL MAÇI TRT1 İZLE! Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı

SANTARELLİ İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI FİNALİNDE

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, daha önce Sırbistan kadın milli takımı ile 2022'de dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Imoco Volley ile lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Santarelli, Türkiye'nin Dünya Şampiyonası'nda tarih yazan başarısında da büyük rol oynuyor. Tecrübeli teknik adam, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde altın madalyaya sahip bulunuyor.