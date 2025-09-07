Haberler Liste Haberleri CANLI VOLEYBOL MAÇI TRT1 İZLE! Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları, tarih yazıyor! 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde Japonya’yı 3-1 yenerek adını ilk kez finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, altın madalya mücadelesi için bugün İtalya karşısında sahaya çıkacak. Türkiye’nin voleybolseverleri, bu tarihi karşılaşmayı canlı izlemek için TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Dünya Şampiyonası final maçı hangi kanalda ve şifreli mi? İşte Filenin Sultanları’nın final heyecanını kaçırmadan takip edebileceğiniz TRT 1 maç izleme ekranı ve canlı yayın detayları.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:31
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak ilk kez finale yükseldi. Yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, altın madalya mücadelesi için bugün İtalya karşısında sahaya çıkacak.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya finali, 7 Eylül Pazar günü saat 15.30'da oynanacak. Heyecan dolu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Voleybolseverler, TRT 1 frekans bilgileri üzerinden şifresiz olarak maçı izleyebilecek.

MSB'DEN "FİLENİN SULTANLARI"NA DESTEK PAYLAŞIMI

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor. Ay yıldızlı ekip, Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde yarı finalde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk defa finale yükseldi. Bugün saat 15.30'da altın madalya için İtalya ile karşılaşacak olan milli takım, Türkiye genelinde TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Maçı anlık izlemek için "https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002" linkini ziyaret edebilirsiniz.

SANTARELLİ İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI FİNALİNDE

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, daha önce Sırbistan kadın milli takımı ile 2022'de dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Imoco Volley ile lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Santarelli, Türkiye'nin Dünya Şampiyonası'nda tarih yazan başarısında da büyük rol oynuyor. Tecrübeli teknik adam, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde altın madalyaya sahip bulunuyor.

