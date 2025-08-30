Bugün otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma bedava mı? İETT, MARMARAY, metro, tramvay...

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu. Cumhurbaşkanı Kararı'nın 25 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamaya dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, bayram günü ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak hatları tek tek açıkladı. Buna göre, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN 30 Ağustos boyunca ücretsiz hizmet verecek.

A Haber Foto Arşiv

Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Otobüs ve Belediyeye Ait Hatlarda Son Durum

Kent içi toplu taşımada merak edilen bir diğer konu ise belediyelere bağlı araçların durumu oldu. İstanbul'da İETT otobüsleri ve metro hatları, Ankara'da EGO otobüsleri ve İzmir'de ESHOT otobüsleri için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.