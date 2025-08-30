Haberler Liste Haberleri Bugün otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı? İETT, MARMARAY, metro, tramvay...

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, kutlamalara katılmak ya da tatil gününü değerlendirmek isteyenlerin gündeminde yer aldı. 25 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki bu yıl Zafer Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte üç büyük şehirde toplu taşımaya dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.08.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 06:27
Bugün otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma bedava mı? İETT, MARMARAY, metro, tramvay...

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu. Cumhurbaşkanı Kararı'nın 25 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamaya dair açıklamalarda bulundu.

BAKAN URALOĞLU'NDAN ÜCRETSİZ ULAŞIM AÇIKLAMASI

Bakan Uraloğlu, bayram günü ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak hatları tek tek açıkladı. Buna göre, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN 30 Ağustos boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Otobüs ve Belediyeye Ait Hatlarda Son Durum

Kent içi toplu taşımada merak edilen bir diğer konu ise belediyelere bağlı araçların durumu oldu. İstanbul'da İETT otobüsleri ve metro hatları, Ankara'da EGO otobüsleri ve İzmir'de ESHOT otobüsleri için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

📌Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

📌Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Vatandaşlar bu hatlarda herhangi bir ücret ödemeden seferlerden yararlanabilecek.

Bu nedenle söz konusu hatların ücretsiz olup olmayacağı yerel yönetimlerin duyurularıyla netleşecek.

