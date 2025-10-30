Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?

A: 9 kg

B: 29 kg

C: 49 kg

D: 79 kg

Cevap: D