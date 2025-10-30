Haberler Liste Haberleri Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?

Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 22:13 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 22:20
ABONE OL
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2024 GIDA İSRAFI ENDEKSİ RAPORU’NA GÖRE, DÜNYADA 2022’DE KİŞİ BAŞINA YILLIK EVSEL GIDA İSRAFI KAÇ KİLOGRAMDIR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?

A: 9 kg

B: 29 kg

C: 49 kg

D: 79 kg

Cevap: D

SON DAKİKA